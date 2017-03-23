MSCI明晟针对将中国A股纳入其指数向市场征求意见

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透纽约/香港3月23日 - 全球指数提供商--MSCI明晟(MSCI.N)正在就将中国股市纳入其指数向市场参与者征求意见。若A股获纳入，可能引发数以10亿美元计的资金流入内地股市，并缓解人民币贬值压力。
MSCI明晟在2016年连续第三年拒绝将中国股市纳入其全球新兴市场指数，因为担忧中国的股票停牌规定，以及向境外汇出资本的月度限额。
全球有1.6万亿美元的资产都追踪该指数。
根据MSCI网站贴出的总共15页的PPT文件，MSCI明晟强调了对去年所提问题的担忧，中国针对这些问题所采取的措施，以及向投资人提出讨论要点。here
中国已取消了深港通和沪港通的总额度限制，并把暂时停牌的个股数量减少至2015年中期股灾前的水平。
港股及内地股市脱离低点，因市场预期MSCI的上述新提议对全球投资者而言更容易接受一些。新建议只考虑纳入可以通过沪港通和深港通交易的大型股，同时把有H股的A股排除在外。
这样以来，如果新提议付诸实施，被纳入的A股数量将由原来的448家大减约三分之二至169只，这将导致市场成交量锐减，而成交量是决定被动式基金成本的重要因素。
此外，新提议中，指数的计算将采用离岸人民币，而不是原先的在岸人民币。
MSCI在咨询市场意见后，将于6月份宣布决定。
MSCI还将对阿根廷指数是否重新划归为新兴市场指数作出决定。自2009年以来，阿根廷一直被归类为前沿市场。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 屈桂娟)
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