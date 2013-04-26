MSCI高层称A股纳入MSCI指数尚无时间表

路透上海4月26日 - 近期外界对于A股纳入国际指数的憧憬有所升温，不过国际知名指数公司--MSCI明晟(MSCI.N)高层近日指出，中国还需解决多个政策障碍，之后MSCI才会启动相关进程，目前尚无A股纳入MSCI指数体系的时间表。

MSCI亚太区总裁Christopher Ryan在接受证券时报专访时表示，“从某种意义上说，MSCI目前还没有正式开始将A股纳入MSCI指数体系的具体流程。”

他解释称，要满足进入国际指数的主要条件包括三个，即国家经济的发展程度、市场的规模以及可流通性、市场给予国际投资人的可参与性。目前前两点对于中国A股市场已没有问题，但是就第三点而言，还需要进一步的改善。

对于A股纳入MSCI的进程，他说，“我们不会说五年、三年、一年，还是其他任何时间，这取决于政策的调整以及市场的开放程度。”

A股纳入MSCI工作将分三个阶段：指数团队基础研究、公开咨询及MSCI评估。Christopher Ryan指出，目前尚在第一阶段，MSCI何时正式开始向全球的机构投资者征询关于将A股纳入新兴市场指数的意见，现在不能给出具体的时间表，这全都取决于政策的调整步伐。

目前全球共有1.5万亿美元资产跟踪MSCI新兴市场指数。MSCI中国指数(包括H股、红筹股、民企股以及B股)在该新兴指数的权重从2000年前的7%已经升高至2012年底的18%。如果A股也被纳入MSCI国际指数中，中国的整体权重在国际指数中会相应增加，这也意味着相应的资金将会流入A股市场。

中国证监会此前已表示，正与MSCI接触就A股纳入MSCI指数进行沟通。据一些机构预测，若A股纳入MSCI指数，其占比将达到14%左右，再加上原有的中国H股，中国在MSCI新兴指数的权重将提高到三成左右。

**需解决四个问题**

在谈及中国需解决的问题，Christopher Ryan指出，第一是合格境外机构投资者(QFII)制度需要保持公平性、可靠性以及持续性。国际投资人依赖MSCI国际指数作为他们的资产配置和投资组合构建的基础，如果MSCI把A股纳入国际指数，投资者就需要按照国际指数成分股的结构来构建其投资组合，也就需要获得相应的足够的额度。如果没有相应的额度配发的机制，就会给投资人造成很大的问题。

其次，是需要改进单个主体的额度限制。除了一些中央银行以及国家主权基金外，现在中国对单个主体QFII的额度上限是10亿美元。他说，这样的规定，可能没有考虑到一些在欧美市场较大规模的投资者以及共同基金，其资产可以超过500亿美元的规模，哪怕指数给中国A股市场的权重只有5%，那么这只基金所需额度就是25亿美元，这一类型的投资人将没有足够的QFII额度来配置A股在指数中的权重。

对以被动投资策略为基础的投资人而言，其所需要的QFII额度完全取决于指数中对应权重的大小。因此，QFII额度的配给，需要考虑到QFII投资申请人的投资规模以及投资流程。

第三，则是资本的流动性问题，例如基金资产的流进及流出。对国际投资者来说，资金的可流动性是一个主要的考虑因素，从其他市场资金流动情况来看，一周时间基本能满足要求。目前对于在中国A股市场投资额占资产70%以上的开放式中国基金，已经能够做到每周申购赎回，但对那些投资A股占比没有达到70%的基金，其申购赎回的流程至少还需要一个月的时间。

“这样的话，区域性以及全球性基金将无法进行以周为单位的基金资产进出的安排，因为这些基金不可能在其投资组合当中持有超过基金资产70%的中国A股股票。”他说。

最后，是税收政策的明晰。对于许多投资者而言，如果税收政策不明确，海外机构就不清楚在税收上的负担，并可能因此选择不进行投资。中国国家税务总局最近也做出了一些声明，称QFII盈利的10%将需要纳税。但涉及税务以及托管银行在整个过程当中所扮演的角色等细节目前还不是非常清楚。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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