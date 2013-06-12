MSCI明晟将研究是否接纳中国A股

中国去年直接投资差额转为净流出 国际投资收益逆差收窄--报告
路透北京3月31日 - 中国外管局周四晚公布报告称，去年中国直接投资差额由持续净流入转为净流出，因中国企业在全球资源配置的力度进一步加大，以及外国来华直接投资净流入少增明显。此外，国际投资收益仍为逆差，但逆差收窄。
路透纽约6月11日 - 股票指数提供商MSCI明晟周二将欧盟成员国希腊从发达市场地位调降至新兴市场地位，称因该国未能达到市场通达性的若干指标。
除了对国家的审核之外，MSCI明晟称，将开始研究把中国A股纳入MSCI明晟新兴市场股票指数.MSCIEF。
不过，该公司很快指出，开始讨论并不代表有哪支中国A股的股票已经达到了纳入新兴市场股票指数所需的通达性标准。
然而，鉴于中国股市规模庞大，而且短期内可能会面临进一步的监管改革，MSCI明晟相信“与国际投资界就此进行积极的沟通，是十分重要的。”
韩国和台湾仍处于是否应重新划入发达市场的审核中。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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