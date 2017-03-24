焦点：MSCI推新方案令今年纳入中国A股概率增加 但示范效应大于实质影响

作者 林琦

路透上海3月24日 - 国际指数公司MSCI明晟推出其指数纳入A股的新方案，并向市场参与者征求意见。此举令目前陷入僵局的“MSCI纳A”进程有望取得突破，今年MSCI指数纳入中国A股的概率大增。

若在6月份MSCI明晟年度评审中，MSCI指数纳入A股计划获得通过，将成为A股市场国际化进程的标志性事件。业内人士认为，虽然MSCI纳入A股后会吸引全球指数基金增加A股配置，但初期海外机构投入资金规模料相对有限，该事件的示范效应大于实质影响。

“MSCI的新计划应该是对A股近期加强监管的一种奖励，但也算是A股为了得到更多国际资金、迫切希望得到国际市场认可的一种努力。”香颂资本执行董事沈萌指出。

他坦言，虽然新计划大幅减低了A股的重要性，但至少也算是面子上得到认可，未来A股被纳入的机率增加了。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示，今年A股纳入MSCI的可能性较去年有所提高。这主要是因为新方案有助于缓解投资者对于流动性和资本流动限制的担忧。目前主要的障碍是对与A股挂钩的金融产品的预先审批限制，而MSCI正在和中国的交易所共同协商解决方案。

去年MSCI明晟连续第三年拒绝将中国股市纳入其全球新兴市场指数，因为投资者对于QFII（合格境外机构投资者）每月资本赎回限制、大面积股票停牌以及交易所需对A股相关金融产品预审等三个问题上仍持疑虑。

海外投资者希望中国进一步改革开放，而中国监管层的让步空间似也不大。中国证监会副主席方星海曾表示，中国与MSCI在股指期货上的观点存分歧，中国并不急于加入MSCI全球指数。这使MSCI是否会纳入A股进入僵局，市场对于年内A股加入MSCI指数的预期处于低点。

不过，此次MSCI的新方案改动较大，超出市场预期。新方案将沪港通和深港通作为框架基础，而非之前的QFII和RQFII（人民币合格境内机构投资者）机制。指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只，A股占MSCI中国指数和MSCI全球新兴市场指数的权重分别由原先的3.7%和1%，下降至1.7%和0.5%。

中信证券最新报告认为，MSCI新方案在资金开放的三点最核心层面：额度限制、投资者限制和资金进出境锁定限制等，都较之前的QFII/RQFII通道有明显优势，将有效解决资金自由进出的问题。中信证券预期今年MSCI纳入A股概率为60%。

沪港通和深港通没有投资总额度限制；海外投资者不需预先获得QFII和RQFII资格和额度，就可以投资A股市场；亦没有QFII每月汇出资本不得超过其净资产20%的外汇管理限制。

该报告还指出，应从更长的时间跨度，和全球资本市场的宽度来看待MSCI的决议背后的中国资本市场发展。MSCI若纳入A股，背后更重要的意义是沪港深市场一体化，而这一进程一直在推进中。

**初始流入资金规模有限**

高挺表示，如果A股纳入MSCI，将引发约15亿美元跟踪MSCI指数的被动资金流入。如果假设主动型资金按照指数权重的变化来调整持仓，那么将还有约81亿美元资金流入A股。

“我们预计，资金流入或利好可能被纳入MSCI的A股，而对整体市场的短期影响较小。”他说。

申万宏源首席策略分析师王胜认为，若A股纳入MSCI指数，短期内A股增量资金有限，初步纳入有望带来500亿元人民币增量。

他进一步解释称，目前被动跟踪MSCI全球指数体系的资金总量为9-10万亿美金左右，A股未来预计占0.1%；跟踪新兴市场指数的基金约1.5~1.7万亿美金，未来初步纳入MSCI的A股占新兴市场指数比例达到0.5%，增量资金累计约525-595亿元左右。

他还表示，在第一步实现将A股纳入MSCI指数后，真实资金的进入仍然是一个渐进的过程，因为MSCI会给客户提供新旧两个指数使用的过渡期，因此短期对A股实质影响有限。

“其实影响比较小了，资金量级不到1,000亿元，和沪港通、深港通效果差不多。”财富证券策略分析师李孔逸感叹道。

**消费股或受益**

根据MSCI公布的新方案，未来在MSCI中国A股指数中，可选消费品股和必选消费品股的权重分别由之前11.3%和6.4%提高至15.5%和9.8%；而金融股权重由之前方案中的27.5%下降至22.5%。

“很明显，未来MSCI指数中消费品板块的权重明显提高了，类似美的、格力这种消费蓝筹股将会受到追捧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰表示。

兴业证券策略团队最新报告指出，根据MSCI公布的资料，更新方案相比原始方案，行业层面上，金融占比降低，可选消费、必需消费、房地产等行业占比提升。

报告预计，更新方案入选的169只个股中仍在指数中的权重股占比进一步提升，前十大权重股分别是：贵州茅台(600519.SS)（4.7%）、浦发银行(600000.SS)（3.7%）、兴业银行(601166.SS)（3.3%）、中国建筑(601668.SS)（2.7%）、美的集团(000333.SZ)（2.1%）、上汽集团(600104.SS)（2.1%）、海康威视(002415.SZ)（1.9%）、平安银行(000001.SZ)（1.7%）、五粮液(000858.SZ)（1.6%）、北京银行(601169.SS)（1.6%）。（完）