MSCI明晟将中国股市纳入指标指数的机率升至70%--高盛

路透香港5月31日 - 高盛认为MSCI明晟把中国内地股市纳入其指标指数的机率提高至70%，指因北京近期采取措施消除针对国际投资机构投资其股票市场的障碍。

最近几周，已经有贝莱德(BLK)、坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)等投资者和经纪商赞许北京的举措。MSCI明晟将在6月14日公布其决定。

高盛周二表示，北京在股票实益所有权方面采取的措施，以及澄清停牌规则，使得中国股市被纳入MSCI明晟指标指数的机率从50%提升至70%。

但就算被纳入，也不太可能引发资金大量进入中国。即便在MSCI明晟指数中占到5%的权重，给A股带来的净资金流入大致也仅为150亿美元，这相较于A股的日均成交量非常之小。(完)