MSCI称A股纳入MSCI新兴市场指数中国尚需“大量工作”

路透香港6月29日 - 摩根士丹利资本国际公司(MSCI.N)周一称，若要中国A股纳入MSCI新兴市场指数，中国的证券监管机构尚需做“大量工作”。

“这不是一个简单的问题--他们得协调九个部委……所以别低估了这个工作的难度，”MSCI亚太区总裁克里斯·莱恩（Chris Ryan）在香港举行的投资人会议上表示。

6月10日，MSCI向中国表示，在MSCI将A股纳入MSCI新兴市场指数前，中国必须进一步放开资本市场。全球追踪MSCI新兴市场指数的资金有1.7万亿美元。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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