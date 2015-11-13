MSCI明晟将把阿里巴巴和百度等中概股纳入指数

路透纽约11月12日 - MSCI明晟(MSCI.N)将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。

阿里巴巴(BABA.N)市值接近2,000亿美元，是将被纳入指数的最大在美上市中资企业。阿里巴巴和百度(BIDU.O)的加入，将提高科技企业在MSCI明晟新兴市场指数中的比重。

据投资者，资讯科技(IT)服务企业更能反映中国国内消费情况，而且在制造业等其它产业处境困难之际，该产业则仍在成长。

直到现在，MSCI明晟没有把阿里巴巴等在母国以外上市的个股，纳入专门的国家指数。

分析师估计，未来六个月，这次指数调整将引发总计最多达700亿美元的资金流入这些股票，并将把中国在MSCI明晟新兴市场(MSCI EM)指数中的比重从略高于23%提高到逾26%。迄今该指数仅包括在香港上市的中资个股。

上述个股在盘后交易中变动不大，阿里巴巴仅上涨0.5%，百度几无变化。(完)