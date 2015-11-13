MSCI明晟将把阿里巴巴和百度等中概股纳入指数

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约11月12日 - MSCI明晟(MSCI.N)将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。
阿里巴巴(BABA.N)市值接近2,000亿美元，是将被纳入指数的最大在美上市中资企业。阿里巴巴和百度(BIDU.O)的加入，将提高科技企业在MSCI明晟新兴市场指数中的比重。
据投资者，资讯科技(IT)服务企业更能反映中国国内消费情况，而且在制造业等其它产业处境困难之际，该产业则仍在成长。
直到现在，MSCI明晟没有把阿里巴巴等在母国以外上市的个股，纳入专门的国家指数。
分析师估计，未来六个月，这次指数调整将引发总计最多达700亿美元的资金流入这些股票，并将把中国在MSCI明晟新兴市场(MSCI EM)指数中的比重从略高于23%提高到逾26%。迄今该指数仅包括在香港上市的中资个股。
上述个股在盘后交易中变动不大，阿里巴巴仅上涨0.5%，百度几无变化。(完)
编译 张涛；审校 龚芳
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。