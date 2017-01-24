独家：MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数

路透好莱坞1月23日 - MSCI明晟(MSCI.N)执行长周一表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。

最近几个月中国对个人和企业向海外转移资金收紧控制，以稳定人民币汇率，不过否认采取实施新资本管控举措。

人民币兑美元去年下跌近7%，跌幅为1994年以来最大，因中国经济增长疲软和美元走强都带来压力。

MSCI在去年6月做出欢迎中国A股纳入MSCI新兴市场指数的决策，这会引领来自资产管理公司、养老基金和保险商的数千亿美元的资金流入。

“如果他们改弦更张，限制资金‘撤出’的通道，那么我们该怎么办呢？”MSCI董事长兼执行长Henry Fernandez对路透表示，“这将让MSCI难以把A股纳入指数，因为我们担心无法给客户提供好的服务。”

Fernandez表示，资本管控尚未影响国际投资者，但却是MSCI明晟正在关注的中国的最大潜在问题。他是在美国佛州召开的行业会议Inside ETFs的间隙对路透作出上述表示的。

去年6月，MSCI明晟连续第三年拒绝把中国A股纳入其全球新兴市场指标指数。

Fernandez表示，在中国春节假期过后，与中国当局的磋商可能开始加强。

尚未能立即联系到中国证监会与国家外汇管理局发表评论。(完)