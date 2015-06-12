MSCI明晟推迟纳入A股是正确决定--资深投资人莫比尔斯

美国MSCI明晟决定暂不将中国A股纳入其新兴市场指标股指，坦伯顿(Templeton)新兴市场集团执行主席莫比尔斯(Mark Mobius)称这一决定是正确的。莫比尔斯说：“我曾经公开说过A股应该被纳入该指数，因为最近几个月我们终于可以投资了。但还是有许多障碍。”根据2014年6月以来的数据，大概有1.7万亿美元的投资资金追踪明晟新兴市场指数。路透