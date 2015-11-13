MSCI明晟将把阿里巴巴和百度等中概股纳入指数

MSCI明晟将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。阿里巴巴和百度的加入，将提高科技企业在MSCI明晟新兴市场指数中的比重。路透