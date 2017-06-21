新闻稿：MSCI自明年6月起将中国A股纳入MSCI指数 计划分两步实施

路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟(MSCI.N)北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。

MSCI计划初始纳入222只大盘A股，较先前提案中的169只有所增加，主要是增加了在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施。倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。

MSCI还宣布，进一步纳入A股须以中国A股市场的准入状况与国际水平更加密切地接轨为依据。这包括久经市场考验的互联互通机制、沪股通和深股通每日额度的放宽、股票停牌状况的不断改善、以及对创建指数挂钩投资产品限制的进一步放宽。

MSCI表示，下一步A股纳入MSCI新兴市场指数的进程可能涉及增加当前仅为5%的流通市值纳入因子以及加入中盘A股部分。MSCI将继续监测政策及市场情况，并在条件成熟的时候开展公众咨询以征求投资者的反馈意见。

以下是新闻稿有关MSCI将A股纳入指数部分的全文：

作为全球领先的指数供应商，MSCI Inc.（纽交所：MSCI）今日公布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。此次纳入A股的决定在MSCI所咨询的国际机构投资者中得到了广泛支持。这主要是由于中国内地与香港互联互通机制的正面发展，以及中国交易所放宽了对涉及A股的全球金融产品进行预先审批的限制。此两项进展对提升中国A股市场的准入水平起到了积极的影响。

MSCI计划初始纳入222只大盘A股。基于5％的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73％的权重。MSCI计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施。倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。

MSCI将开始演算多只MSCI ACWI 全球指数系列中包含A股的暂行指数。这些暂行指数工具旨在为全球投资者在其拣选的特定时间段实施纳入A股提供操作指引。MSCI将于2017年6月21日推出MSCI中国A股国际大盘暂行指数（MSCI China A International Large Cap Provisional Index），并于2017年8月进一步推出全球及各区域的包含A股的暂行指数，其中包括MSCI中国暂行指数及MSCI新兴市场暂行指数。

MSCI董事总经理暨MSCI指数政策委员会主席Remy Briand指出：“国际投资者广泛认可了中国A股市场准入状况在过去几年里的显着改善。如今MSCI迈出纳入中国A股第一步的时机已然成熟。中国内地与香港互联互通机制的发展完善为中国A股市场的对外开放带来了革命性的积极变化。”

Briand先生表示：“随着中国A股市场的准入制度进一步与国际标准接轨，沪股通和深股通持续无阻的准入状况得到市场检验，以及国际机构投资者获取更多的市场经验，MSCI将相应地提高中国A股在MSCI新兴市场指数中的比重。MSCI热切希望中国在过去几年里积极改善市场准入水平的这种政策势头继续加速向前。”

MSCI就中国A股部分纳入MSCI新兴市场指数这项议题进行了广泛深入且覆盖全球各大区域的咨询。参与本次全球咨询的机构包括了为数众多的资产所有者，资产管理人，经纪人/经销商以及其他市场参与者。

国际机构投资者欢迎互联互通机制的进一步扩充，并将其视为相比现行的QFII和RQFII更具弹性的投资渠道。投资者也乐见相对减少的停牌数量，但认为A股的停牌数量与国际上其它市场相比之下仍处异常高位。投资者鼓励中国当局和交易所考虑采取进一步措施来解决股票停牌的问题。绝大多数机构投资者同意采取MSCI初始仅纳入未经停牌的大盘股的建议。

此外，许多机构投资者还建议MSCI考虑纳入在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股（其H股是当前MSCI中国指数的成分股）。有鉴于此，MSCI修改了其原有的建议，决定纳入能通过沪股通或深股通交易且不因停牌而被排除在外的所有大盘A股。这一变化将使得初始纳入MSCI新兴市场指数的中国A股数目从先前提案中的169只增加到222只。

在咨询期间，许多机构投资者要求MSCI就中国A股未来的纳入蓝图提供指引。MSCI今日宣布，进一步纳入A股须以中国A股市场的准入状况与国际水平更加密切地接轨为依据。这包括久经市场考验的互联互通机制、沪股通和深股通每日额度的放宽、股票停牌状况的不断改善、以及对创建指数挂钩投资产品限制的进一步放宽。下一步A股纳入MSCI新兴市场指数的进程可能涉及增加当前仅为5%的流通市值纳入因子以及加入中盘A股部分。MSCI将继续监测政策及市场情况，并在条件成熟的时候开展公众咨询以征求投资者的反馈意见。（完）