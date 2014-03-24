专访：海外投资者对A股纳入MSCI指数初期反馈毁誉参半--MSCI主管

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
* 目前初步接触投资者同意或反对意见各半
* 咨询尽可能多的投资者，6月中旬有结论
* 计划一旦通过，120亿美元外资将流入A股
作者 林琦
路透上海3月24日 -在国际指数编制机构MSCI明晟(MSCI.N)稍早宣布将A股引入旗下指数后，该公司董事总经理、亚太股市研究主管谢征傧周一表示，就目前他们接触的数十家机构或接到反馈来看，海外投资者对于这一计划持赞成或反对意见的大概各占一半。
该公司两周前宣布，拟将中国的A股加入其知名指数--MSCI新兴市场指数.MSCIEF，并已启动相关咨询程序，开始与市场参与者进行磋商，估计6月中旬将作出决定。他在接受路透专访时表示，在指数调整计划获得通过后，估计在一年内会有120亿美元资金将投向A股市场。
“我们期待中国监管层释放出更多正面信息，或是监管政策的变动，这都将导致结论改变。”他表示，从中国证监会而言，他们对该计划非常支持，他们非常希望A股能加入国际指数。
他解释称，目前海外投资者对于指数调整计划的疑虑主要有三方面原因：首先是中国的QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度是否足够，或更多机构能否得到QFII资格和额度；其二是中国尚未确定QFII是否征收资本利得税或征收细节；其三是海外机构资金跨境流动仍受限制。
“如果大的投资者能够获得足够的额度，他们会乐见A股加入MSCI新兴指数。”他说，由于外资在申购QFII额度及利得税等政策方面存在较多不确定性，这使得一些尚未拿到QFII的投资者持疑虑态度。
目前中国在资本项下仍进行部分管制，海外投资者尚不能直接投资A股市场，只能透过QFII或RQFII渠道。中国监管层目前承诺的QFII和RQFII额度共约2,160亿美元，截止2月底中国方面已经发放的QFII和RQFII额度共约815亿美元，获得额度的海外机构约300家。
他说，全球约有2,000-3,000家机构使用MSCI指数，因此MSCI明晟在未来三个月将会尽可能多地征询这些机构对于A股加入MSCI新兴市场指数的意见，不同性质的机构会有不同权重，最终由MSCI明晟内部的指数委员会在6月中旬来决定该指数是否纳入A股。
根据此前宣布的计划，一旦获评估通过，MSCI明晟计划在明年5月配合半年度指数审议来落实该计划。这意味着海外投资者将会有近一年的时间来做相关准备工作，例如申请QFII资格和额度、部署相关A股投资等。
MSCI的A股权重调整将会分步进行，第一步是拟按A股可投资流通市值的5%纳入MSCI新兴市场指数等相应综合指数，即A股在新兴市场指数的权重从零增至0.6%，包括A股、H股等在内的中国权重由目前的18.9%提高至19.9%。
未来中国资本项下完全放开时，A股在MSCI新兴市场指数的权重拟提高至10.2%，中国股票的权重提高至27.7%.
“我们内部已看到中国的进步，政策变动释放出正面信息，所以才推动进入咨询程序。”他指出。
MSCI明晟于去年6月启动拟将A股纳入MSCI新兴市场指数的评估，在过去九个月中，中国A股市场有了一系列的开放措施，例如将RQFII试点由港台拓展至伦敦和新加坡，RQFII和QFII额度总量倍增以及QFII资本汇出频率限制由此前的每月一次缩短为每周一次。
他介绍说，目前全球约有1.4万美元资元跟踪该指数，一旦指数权重进行调整，其中至少有80亿美元预计会投入A股市场。若考虑A股在MSCI亚太指数和全球指数权重的调整，进入A股市场的资金规模或达120亿美元。
中国证监会主席肖钢稍早曾表示，今年将进一步扩大QFII和RQFII的投资额度。中国监管层一直希望能够吸引海外中长期资金投资A股市场，这有利于优化市场投资结构，提高投资主体运作水平，不过目前海外投资者的资金规模占A股仅有2-3%。（完）
(审校 杨淑祯)
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