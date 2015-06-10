焦点：MSCI指数评审未带来意外惊喜 无碍中国A股国际化步伐

作者 林琦

路透上海6月10日 - 国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)年度评审第二次搁置将中国A股纳入其旗下指数的计划，但对中国投资者而言乃意料中事，并相信A股国际化步伐仍将有序推进，未来被纳入国际指数将是大势所趋。

基于目前中国资本市场对外开放程度，投资者此前对于这次评审结果多持迟疑态度，未通过是正常，通过了当然是意外惊喜。结果揭晓后，一些分析师预期，为推动A股市场加入国际指数的进程，沪港通额度扩大及深港通加快筹备等相关配套措施近期将陆续公布。

“这次MSCI结果是低于极少数乐观者预期，但符合机构投资者的普遍预期。”申万宏源研究所首席策略分析师王胜表示。

他指出，客观地说，几乎没有机构投资者之前会认为MSCI本次会将A股纳入，少数乐观地仅认为会类似富时，增加一个指数，投资者可以自由选择是否跟踪。

信达证券研发中心副总经理刘景德亦表示，MSCI的评审结果符合他之前的预期，“MSCI结果仅是外在因素，未来A股市场的路，还得自己走。”

本地时间周三早晨5:00，MSCI明晟宣布2015年度全球市场分类评审结果，A股未能纳入其全球基准指数，不过该公司称，其将与中国证监会共同成立一个工作小组，在未来数月内促进有关解决A股准入剩余问题的讨论。一旦有关市场准入的剩余问题得到解决，A股将会纳入其全球指数，而且并不限于年度评审期间。

中国目前仍未实现资本项下完全放开，不过监管层近期的努力有目共睹，沪港通去年11月起启动及合格境外机构投资者（QFII）等额度发放正在加速。就连MSCI明晟亦坦承，在过去一年内，中国股票市场对于海外投资者的开放已取得了实质性进展。

此前MSCI已推出两只独立跟踪A股的指数，给海外基金作为配置A股的基准，但这两只指数的影响力远不如此次审议中计划纳入A股的MSCI新兴市场指数.MSCIEF。全球约有1.7万亿美元资产跟踪MSCI新兴市场指数。

其实，MSCI指数暂不纳入A股这一结果，近期已有预兆。6月初，MSCI亚太研究主管谢征傧在香港曾表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。这一番表述犹如“预防针”，已让外界的心理预期大为降低。

而MSCI明晟周一临时取消了原定于周三上午举行的年度评审结果香港新闻会，改为电话会议，亦令外界预期进一步统一。

**三大顾虑**

MSCI明晟此次列举了国际投资者对于A股准入方面的三大顾虑，包括额度分配，资本流动限制及实际权益拥有权问题。

例如，投资者建议他们获得的额度大小应按其资产管理规模的比例来决定，这对于需要完全复制跟踪指数的被动型基金尤为重要。此外，一些投资者还希望能够在资产配置需要的情况下便利和确定地获取额外额度，或者额度分配更有效率和透明度更高。

MSCI明晟指出，资本流动则是另外一个顾虑，目前QFII制度下，最快每周的资本汇出根本不能满足国际投资者的需求。在此次MSCI明晟调查中，投资者认为，不论使用什么渠道，每日资金流动性是必要条件，而且此流动性应覆盖所有投资工具，如开放式基金、交易所买卖基及个别管理账户等。

MSCI明晟表示，有一些投资者建议，取消沪港通的每日额度限制，因为被动型投资者往往于收市前才进行交易，该限制会对这些投资者带来很大程度的不确定性。

深港通机制尚未启动亦是一些海外投资者的考量因素。高盛指出，外资难以方便地交易深市股票，成为A股纳入MSCI指数的一大障碍。若深港通能够按预期在下半年推出，A股纳入MSCI指数将是一件较为肯定的事。

瑞银证券H股策略分析师陆文杰还表示，外资现在担忧的是，目前开放给外资买卖的股票是否能够代表中国经济，“目前A股的估值，是否代表经济走向，或者是他们可以投的股票，是否代表中国经济具活力的部分。”

他说，一些国际机构所持观点是目前确实需要关注A股，但没有必要马上将A股纳入其投资组合。

另一家国际指数公司富时罗素(FTSE Russell)近期举措正呼应了部分国际投资者的态度。富时罗素5月底宣布，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。

之后，全球最大的ETF管理公司之一领航集团（Vanguard）宣布，旗下新兴市场ETF将转而追踪包含A股的富时新兴市场过渡指数，从而使中国A股纳入该只ETF，成为美国首支对中国A股有直接敞口的整体新兴市场ETF。

**大势所趋**

尽管A股在MSCI明晟两年的评审中均未获通过，但大多分析师对于A股国际化及中国资本市场开放持乐观态度，明年A股被纳入MSCI的概率相当高。

MSCI明晟的官方表态则较为弹性，称可能考虑在2016年6月的年度评估之前将A股纳入其指数；如果需要更多时间，也可能会推迟到2016年6月之后再做决定。每年6月是MSCI年度评审结果宣布时间。

“中国资本市场处于发展完善期间，按照市值计算已居全球前列，对于被动配置者意义愈发重大，未来纳入MSCI是大势所趋。”华泰证券金融首席分析师罗毅指出。

目前沪深两市总市值达67万亿元人民币，总流通市值达56万亿元，是全球第二大股票市场。不过，外资机构在A股市场上所占比例相当小，既使将QFII、人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度及沪港通等全部累加计算，外资占A股总市值比例仅1.3%。

申万宏源研究所分析师王佳音指出，未来A股全部纳入MSCI指数需要中国资本市场的进一步开放，也并非一朝一夕的事，当年，台湾、韩国等纳入MSCI的路都走了7-8年。

按MSCI此前公布计划，若未来决定将A股纳入MSCI指数，第一步按A股可投资流通市值的5%纳入MSCI新兴市场指数等相应综合指数，即A股在新兴市场指数的权重从零增至0.6%，随后逐步增加，在中国资本项下完全放开时，A股在MSCI新兴市场指数的权重将提高至10.2%。

中国央行行长周小川3月曾表示，中国今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放。（完）

(审校 曾祥进)

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