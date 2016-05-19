焦点：MSCI指数是否纳入中国A股 大型机构投资者正反声浪交锋

2016年3月7日在上海证交所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song/File Photo

* MSCI将在6月14日作出决定

* 追踪MSCI新兴市场指数的资金达1.5万亿美元

* 对于MSCI作何决定，投资者看法分歧

* 一些投资者担心市场准入和监管问题

路透香港5月19日 - MSCI明晟下个月是否会决定将中国上市股票纳入一重要全球指标股指，对此，全球大型机构投资者看法分歧。对于中国处理去年夏季股市暴跌的方式、以及中国市场尚未完全开放的问题，许多投资人仍深感忧虑。

MSCI将在6月14日宣布是否将人民币计价的中国股票纳入其新兴市场指数。该指数被广泛应用，若中国A股被纳入，未来10年可能吸引4,000亿美元资金投入中国股票。

去年夏季，中国股市快速下跌40%，为了防止演变成全面的金融危机，中国当局出重手干预，经过此一事件，外国投资者对进入中国市场一直保持十分谨慎的态度。

去年6月，MSCI明晟决定暂不将A股纳入新兴市场指数，原因是存在投资限制。以MSCI新兴市场指数作为追踪指标的资产约达1.5万亿美元。

此后，中国已针对MSCI明晟的许多顾虑做出应对，如放宽合格境外机构投资者制度(QFII)规定，厘清外资拥有权，促使MSCI重新考虑纳入A股。

但投资者对中国市场的一些规定仍有疑虑，担心再度出现类似去年股市暴跌时，逾50%在中国挂牌企业停牌，使他们身陷其中不得脱身的困境。

道富环球投资管理(SSgA)、法国巴黎投资和美盛等数家公司经理人指出，中国对于股票何时停牌、停牌时间多长，规定需更明确且更严格。

“最重要的问题就是股市停牌规定。”美盛旗下Martin Currie的亚洲执行长Paul Danes指出。“哪个交易所都可能发生股票停牌的事，但是停牌数量和停牌时间，去年夏天导致流动性和估值出现许多问题。我们曾对MSCI明晟强调，这是个相当大的问题。”

中国证券报周一报导称，新修订的上市公司停复牌新规将最快于下周发布，但未提供更多细节。

自去年以来，中国简化了QFII申请程序。不过大型投资者仍表示尚不清楚北京当局会如何评估受管理的资产，以及新规之下的审批速度。

中国对QFII投资实施三个月的锁定期，且每月汇出资金不得超过资产净值的20%。这些条条框框令投资者对如何把资金转至境外心存不安。

贝莱德(Blackrock)资产经理Kevin Hardy说到对资金进出的限制令人担忧，不过近期QFII改革还是非常令人鼓舞。

MSCI谢绝置评。

根据业内咨询意见，MSCI明晟提议将421家合格A股公司自由流通市值的5%纳入新兴市场指数，合计占该指数的比重仅为1.1%。

如果将中国纳入该指数，则变动将从2017年6月生效。

“与中国经济的规模相比，全球投资者对中国的曝险处于几乎低得离谱的水平，”富国资产管理董事总经理兼高级投资组合经理Anthony Cragg称。

“我认为纳入的时机已经到来，但还需要逐渐进行，随时间推移逐步加速。”(完)