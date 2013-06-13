MSCI明晟称中国在其新兴市场股指中所占权重或升至30%

路透伦敦6月12日 - MSCI明晟(MSCI.N)董事总经理Remy Briand周三表示，如果中国放宽对其A股投资的限制，中国股票在MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF中的权重可能升至30%，差不多比当前水准翻一倍。

如果MSCI明晟把在上海和深圳上市的中国A股纳入其新兴市场股指，将导致中国股市的外资流入规模大幅增加。

MSCI明晟称，除非中国废弃资本流动限制并扩大市场准入，否则不太可能将其纳入新兴市场股指。中国A股目前估值在3万亿美元左右。

“假设在极端情况下，投资者可以完全进入该市场...那么仅A股在新兴市场股指中就可占到14%，”Remy Briand称。

中国目前在MSCI明晟新兴市场指数中所占比例为18%，主要由香港上市的H股构成，但中国政府正在扩大允许外资买入A股的计划。

“(30%)确实是非常大的比例。但投资中国A股仍存在许多限制，而且当局表示开放过程将会循序渐进，”Briand说。“是否纳入要看监管调整的速度。”

“如果速度缓慢，暂时就不会将中国A股纳入。”(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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