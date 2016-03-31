MSCI明晟重提将中国A股纳入其新兴市场股指一事

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月31日 - 指数编制公司MSCI明晟周四表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数。
MSCI明晟在声明中称，该公司将在2016年6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入指数。
MSCI还表示，将征集意见，研究是否将巴基斯坦股市重新划归新兴市场类别，将秘鲁列入前沿市场(frontier market)范畴。这也将在2016年6月决定。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。