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国际财经 | 2016年 3月 31日 星期四 15:46 BJT

MSCI明晟重提将中国A股纳入其新兴市场股指一事

路透伦敦3月31日 - 指数编制公司MSCI明晟周四表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数。

MSCI明晟在声明中称，该公司将在2016年6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入指数。

MSCI还表示，将征集意见，研究是否将巴基斯坦股市重新划归新兴市场类别，将秘鲁列入前沿市场(frontier market)范畴。这也将在2016年6月决定。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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