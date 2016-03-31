MSCI明晟重提将A股纳入其新兴市场股指一事（更新版）

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路透伦敦/香港3月31日 - 指数编制公司MSCI明晟周四表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数，不过该公司也对各种投资障碍表示关切。

MSCI明晟将在6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入指数。

MSCI明晟指出，近期中国作出调整，让国际机构投资人能够容易进出A股市场，在这之后该公司重启了讨论程序。

2月时，政府表示将放宽规模达810亿美元的合格境外机构投资者制度；在该制度下部分外国投资人可以在中国买进股票及债券。

MSCI明晟称，将就这些调整措施的效力征求反馈。但该公司警告称其仍十分担心自行公告股票停牌措施所带来的“严重流动性风险”。

中国对于去年夏季股市挫跌的处理手段引发诸多诟病，其熔断机制及限售令导致市场流动性大幅降低。

“2015年下半年及2016年初股市抛售过后的大范围交易暂停现象前所未有，市场参与者强烈希望中国当局采取有力措施来避免这种情况再度发生，”MSCI明晟称。

该公司还对“反竞争”条款表达忧虑，该条款限制金融机构推出与包含A股的指数相挂钩的产品。

这种产品即便在国际市场上市，目前也需要中国本土证交所预审批，而其他新兴市场并不存在这一规则。

“这一问题如未得到中国本土证交所的妥善解决，有可能会成为A股纳入MSCI明晟新兴市场指数的拦路虎，”MSCI明晟补充称。

另外，针对将巴基斯坦重新划入新兴市场以及将秘鲁重划为前沿市场，MSCI明晟还在寻求反馈。(完)