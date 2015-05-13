融创中国及海螺创业获纳入MSCI中国指数 股价明显造好

路透香港5月13日 - 摩根士丹利资本国际公布股票指数检讨结果，MSCI国际环球标准指数中的中国指数将纳入九只成份股，同时剔出四只股份。其中获纳入MSCI中国指数的融创中国(1918.HK)及海螺创业(0586.HK)周三股价明显造好，早盘分别收升近5.5%及11.65%。

其他七只获纳入MSCI中国指数成份股的股份包括：大连万达商业3699.HK、南方航空H股(1055.HK)、中国电力国际(2380.HK)、广发证券H股(1776.HK)、高银地产(0283.HK)、华能新能源(0958.HK)及绿叶制药(2186.HK)。

遭剔除的四只股份为华南城(1668.HK)、建滔化工(0148.HK)、理文造纸(2314.HK)及统一企业中国(0220.HK)。

上述变动将于5月29日收市后生效。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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