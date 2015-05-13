融创中国及海螺创业获纳入MSCI中国指数 股价明显造好

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月13日 - 摩根士丹利资本国际公布股票指数检讨结果，MSCI国际环球标准指数中的中国指数将纳入九只成份股，同时剔出四只股份。其中获纳入MSCI中国指数的融创中国(1918.HK)及海螺创业(0586.HK)周三股价明显造好，早盘分别收升近5.5%及11.65%。
其他七只获纳入MSCI中国指数成份股的股份包括：大连万达商业3699.HK、南方航空H股(1055.HK)、中国电力国际(2380.HK)、广发证券H股(1776.HK)、高银地产(0283.HK)、华能新能源(0958.HK)及绿叶制药(2186.HK)。
遭剔除的四只股份为华南城(1668.HK)、建滔化工(0148.HK)、理文造纸(2314.HK)及统一企业中国(0220.HK)。
上述变动将于5月29日收市后生效。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。