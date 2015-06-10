MSCI将给投资者至少一年时间为将A股纳入其指数做准备

路透香港6月10日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N) 周二表示，将给投资者至少留出12个月的时间，为将中国A股纳入其关键指数做准备。

MSCI稍早表示，推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。

MSCI补充称，它可能考虑在2016年6月的年度评估之前将A股纳入其指数；如果需要更多时间，可能会推迟到2016年6月之后再做决定。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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