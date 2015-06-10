焦点：MSCI明晟推迟纳入中国A股 人民币国际化遇挫（更新版）

图为上海一家券商内的一名投资者。 REUTERS/ALY SONG

(新增分析师评论和MSCI声明内容)

路透纽约/上海6月9日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。

A股未能被纳入MSCI明晟指标指数，被视为中国通过一系列金融改革来推进人民币国际化并吸引外资的一个挫折。

“在我们的2015年征询意见时，我们了解到全球各地的主要投资者期盼中国A股市场进一步放开，尤其是配额分配程序、资本流动限制以及投资的实益所有权，”MSCI明晟的常务董事及全球研究主管Remy Briand表示。

MSCI明晟表示，在2016年评估其新兴市场指数.MSCIEM时，将决定是否将中国A股纳入。

MSCI在声明中称，该决定可能不受股市分类评估例行安排影响。

虽然MSCI的决定可能导致中国股市出现短期修正，但多数分析师认为，中国股市的涨势主要受国内因素驱动，这些因素应会限制可能出现的跌势。

“我认为股市不会出现修正，”纽约瑞银财富管理的新兴市场投资长Jorge Mariscal说。“如果真有什么，也可能是因为时间点没法确定而出现一些失望情绪。我不会建议投资者加码中国A股，尤其在股价已大涨，估值接近历史区间高端的情况下。”

MSCI曾估计，若决定将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，估计会促使资产管理机构、养老基金和保险商逐步向中国大陆股市注入4,000亿美元资金。

但MSCI的犹豫立场表明，外国基金经理仍对中国完全开放资本市场的意愿持保留态度，因为还有几项投资限制，包括限制资金进出、结算风险和投资配额等。

“许多投资者没有参与中国股市，是因为投资配额制度的存在，以及担心没办法很容易地调整投资组合或退出在中国的投资，”Northern Trust的EMEA和APAC投资长Wayne Bowers说。“它是个买入并持有的市场，你在那里通常会想买入、持有、调整然后卖出。”

中国A股是在上海和深圳上市、以人民币交易的股票。

MSCI在电话会议上说，将给投资者至少12个月的时间，为将中国A股纳入其关键指数做准备。

**MSCI肯定正面发展势头**

这是MSCI第二次拒绝将中国A股纳入其指数。MSCI最初在2014年3月提议将中国A股纳入新兴市场指数，但美国领航集团(Vanguard Group)、富达(Fidelity)和邓普顿(Templeton)等大型基金让该计划告吹，他们称中国提高市场可投资性的举措还不够。

自去年11月“沪港通”推出后，MSCI明晟在今年将A股纳入其指数的呼声不断增大。沪港通头一次让外国投资者能够通过香港直接购买内地股票。

MSCI明晟称沪港通与即将推出的深港通都是有益的进展。

在全球金融危机过后，中国股市经历了数年的低潮，终于在去年重现雄风，沪深300指数.CSI300过去12个月的涨幅超过150%。

此外，MSCI明晟表示将在2016年评估市场划分情况时重新考虑MSCI明晟巴基斯坦指数在新兴市场中的划分。

MSCI明晟表示，还将在沙特股市于6月1日对外开放后向投资者征求反馈意见并收集信息，然后再考虑是否将沙特指数列入观察名单，以考察是否有可能将其纳入整体新兴市场指数。

未来中国A股纳入MSCI明晟指数可能产生的影响：

link.reuters.com/tyq84w

全球股市波动性：

link.reuters.com/faq84w

(完)

(编译 张涛/李爽/郑茵/白云; 审校 孙茉莉/戴素萍/许娜)

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