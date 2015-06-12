MSCI明晟推迟纳入A股是正确决定--资深投资人莫比尔斯

路透伦敦6月11日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)决定暂不将中国A股纳入其新兴市场指标股指，坦伯顿(Templeton)新兴市场集团执行主席莫比尔斯(Mark Mobius)周四表示，这一决定是正确的。

MSCI明晟 MSCI.N 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。

此举让一些投资者颇感意外，并在消息公布后首日推低大陆股市。

但莫比尔斯表示，MSCI明晟的决策理应“得到祝贺”。

“这是一种非常负责任的行事方式，”莫比尔斯说。他管理的资产规模约为400亿美元。

“我曾经公开说过A股应该被纳入该指数，因为最近几个月我们终于可以投资了。但还是有许多障碍。”

莫比尔斯说，尽管中国政府已暂停向境外投资者征收资本利得税，但这仍是个问题。

“我们不希望受到资本利得(税)有可能恢复实施的困扰，”他在伦敦的新闻简报会上对记者表示。

根据2014年6月以来的数据，大概有1.7万亿美元的投资资金追踪明晟新兴市场指数。如果中国A股被纳入该指数，那么假以时日，估计可能将有4,000亿美元资金进入中国股市，并将助推人民币国际化进程。

在沙特周一向外国投资者开放其市值5,660亿美元股市的前夕，莫比尔斯谈到在沙特投资的问题。他表示将坚持当前通过参与凭证(P-notes)进行投资的体制。

“他们说要开放市场，但实际上只是非常非常有限的开放，真正要直接投资的时候，就会有很多的如果...和但是，”他说。

沙特股市是最新一个向境外投资者开放的主要市场。但有关资金流入规模的监管障碍和不确定性，使外国企业不敢迅速建仓。(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 张荻/许娜)

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