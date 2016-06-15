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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 09:32 BJT

中国证监会称MSCI决定不会影响资本市场开放进程和市场化方向

路透上海6月15日 - 在MSCI明晟宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

证监会新闻发言人邓舸指出，证监会已注意到MSCI明晟公司表示继续保留中国A股在纳入其新兴市场指数的审核名单上。MSCI明晟新兴市场指数是一个商业机构的指数，证监会对于MSCI明晟公司考虑将A股纳入该指数是同意和支持的，纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。

他说，“中国已经是全球第二大经济体，A股市场的国际影响力正在逐步提升，任何没有中国A股的国际指数都是不完整的。”（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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