中国证监会称MSCI决定不会影响资本市场开放进程和市场化方向

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海6月15日 - 在MSCI明晟宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。
证监会新闻发言人邓舸指出，证监会已注意到MSCI明晟公司表示继续保留中国A股在纳入其新兴市场指数的审核名单上。MSCI明晟新兴市场指数是一个商业机构的指数，证监会对于MSCI明晟公司考虑将A股纳入该指数是同意和支持的，纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。
他说，“中国已经是全球第二大经济体，A股市场的国际影响力正在逐步提升，任何没有中国A股的国际指数都是不完整的。”（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)