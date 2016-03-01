迫于投资者压力 MSCI明晟剔除股权过于集中的香港成分股

路透香港3月1日 - 指数开发商MSCI明晟表示，MSCI明晟指数周二共剔除了18家公司，其中包括高银地产(0283.HK)和赌场运营商博华太平洋(1076.HK)；目前投资者日益担忧香港上市公司的股权过于集中的问题。

MSCI明晟总部位于纽约，该公司做出这个非同寻常的决定，对作为国际金融中心的香港来说是个沉重打击，暴露出香港上市公司股权结构缺乏透明度。

很多香港公司由少数股东所有，通过公开资料并不一定能确认他们的身份，因此这些公司的股票就更易于受到操控。

“MSCI明晟的决定，代表着在市场引导下对香港股权集中问题做出反应，在香港这个金融中心，这是一个很罕见的由机构投资人发起的行动，”香港大学企业管理研究学者Bryane Michael表示。

“香港的多项研究显示，股权集中的公司显现出操弄获利的程度更高，因此MSCI明晟的决定对于投资人而言具有很大意义。”

香港法规要求持有某企业具投票权股权超过5%以上者，必须加以揭露，MSCI明晟先前称这项规定对于要估算部分公司的自由流通股数恐怕不够。

自2009年以来，香港证监会已经发出通知，警示投资者多家公司股权集中度偏高的问题。MSCI明晟称自此之后将会把香港证监会警告名单的上榜公司剔除。(完)