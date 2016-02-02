MSCI明晟将排除存在股权过度集中隐忧的香港股票

路透香港2月1日 - 指标提供商MSCI明晟周一表示，那些遭到本地证券监管机构警告股权高度集中的香港股票，将从各个全球指数中剔除。此举令香港作为金融中心的声誉受到重创。

这条新规的背景是，继去年出现一系列异常股价变动之后，外界越来越担心香港股票的市场操纵问题。香港股票经常由一小部分股东持有。

根据这一决定，18支香港股票可能将自3月1日起被排除在MSCI明晟全球可投资市场指数之外，除非这些公司在2月最后一周之前充分披露公司股权持有情况。

MSCI明晟在周一的报告中表示，将尽可能审视所有自愿披露的企业股权结构情况，“因为香港现有关于公司股权结构披露的要求，可能不足以让人确定是否已经不存在股权高度集中的问题”。

可能被排除的大公司包括高银地产(0283.HK)，该公司股价去年1月至5月期间飙升近530%，是众多“神奇股票”之一，其股价飞涨已经为监管机构和投资者敲响了警钟。高银地产股价随后重挫85%。

高银地产发言人称：“(MSCI明晟指数)包含或排除(我们公司)，都不会影响我们的业务和公司运营。我们公司拥有稳健和健康的财务状况。”

汤森路透5月对市值超过10亿美元的香港上市公司数据的分析显示，35家公司的市值出现暴涨，尽管营收不足1亿美元。其中大多数企业的股权集中在少数投资者手中。

若被排除在MSCI明晟指数之外，可能导致数以十亿美元计的资金撤离这些公司股票，因投资者要根据新指数构成调整布仓。

香港监管机构2015年公布了18家所谓股权高度集中的公司，警告投资者称，交易这些公司的股票要谨慎，因少数投资者持有大多数股权而且可能导致股价出现急剧波动。

被监管机构列在股权高度集中警告名单上的企业，只有在按照MSCI明晟要求，公开披露股权不再高度集中12个月后，才能被重新考虑纳入MSCI明晟指数。(完)