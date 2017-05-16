台湾证券：MSCI微降台股于亚洲(日本除外)及新兴市场指数的权重--证交所

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日

--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。