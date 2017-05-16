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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 16:56 BJT

台湾证券：MSCI微降台股于亚洲(日本除外)及新兴市场指数的权重--证交所

路透台北5月16日 - 台湾证券交易所周二表示，明晟(MSCI)公布第二季相关指数调整，台股于亚洲(日本除外)指数(MSCI AC Asia ex Japan)及新兴市场指数权重分别下调0.03及0.05百分点，调整后权重分别为14.11%及12.04%，于6月1日生效。

针对台股权重遭调降，摩根投信表示，本次MSCI属于半年度调整，影响性较2月与8月的季度调整来得大，但细究台股本次与历年几次半年度双降结果，降幅已相对减轻许多，显示台股整体表现确实有改善。

证交所并称，本季台湾市场市值上升0.48%，台股于全球标准型指数(MSCI ACWI)权重不变，为1.33%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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