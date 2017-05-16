台湾证券：MSCI微降台股于亚洲(日本除外)及新兴市场指数的权重--证交所

《中国重要政经日程》--6月21日-9月3日
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路透台北5月16日 - 台湾证券交易所周二表示，明晟(MSCI)公布第二季相关指数调整，台股于亚洲(日本除外)指数(MSCI AC Asia ex Japan)及新兴市场指数权重分别下调0.03及0.05百分点，调整后权重分别为14.11%及12.04%，于6月1日生效。
针对台股权重遭调降，摩根投信表示，本次MSCI属于半年度调整，影响性较2月与8月的季度调整来得大，但细究台股本次与历年几次半年度双降结果，降幅已相对减轻许多，显示台股整体表现确实有改善。
证交所并称，本季台湾市场市值上升0.48%，台股于全球标准型指数(MSCI ACWI)权重不变，为1.33%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。