焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升

路透香港4月24日 - 投资者称，自MSCI明晟(MSCI.N)提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。

纽约指数服务商MSCI明晟将在6月宣布，是否将人民币计价的中国大陆上市股票或者A股纳入其新兴市场指数。若A股被纳入，则可望在未来10年为中国大陆股市吸引高达4,000亿美元资金流入。

MSCI明晟去年第三次拒绝将中国大陆上市股票纳入该股指，称中国需继续努力开放其严格控制的市场。有约1.5万亿美元的资产追踪该股指。

MSCI明晟提议缩小股指包括的成分股名单，并仅限于外国投资者可以通过沪港通进行投资的大市值公司，从而缩小了中国和全球资产管理机构的差距。

“当然，由于中国在股市准入方面带来挑战，这个建议有利于解决这些疑虑，”施罗德投资(Schroders)旗下亚洲股票管理(Asian Equity Management)部门主管David MacKenzie表示。“如果他们今年不促成这件事，我会感到非常意外。”

MSCI最大的客户贝莱德(Blackrock)在一份声明中称，对于将中国A股纳入全球指数持“支持”态度，但未就时间安排或MSCI的新建议置评。

MSCI去年6月称，中国需要允许合格境外机构投资者制度(QFII)下的外国投资者可以自由将资金汇回境外。

该公司还希望中国取消外资要得到监管部门批准，才可以推出包含A股的投资产品的规定，并表示希望股票长时间停牌的现象少一些。

两名消息人士称，中国监管部门和指标提供者已经讨论多年，要如何解决市场准入问题，但在最后一些问题上陷入僵局。

**质重于量**

其中一名人士称，MSCI通过将入选股票数量从448只降至169只，来着手解决最后的这些问题。

“一方面与投资者有一些协商，他们告诉我们希望看到的情况，另一方面也跟中国监管当局也有协商，他们告诉我们这是其所能够提供的，”BNP Paribas Investment Partners资深策略师Daniel Morris表示。

“最新的建议提出，MSCI采取质量路线，而不是数量路线。看起来是个好开头。”

中国证监会和MSCI都没有回复置评请求。

一些投资者表示，未来几周MSCI将与投资者进行磋商，或许仍难以说服那些对中国资本流出限制有担忧的投资者。

“由于资本流出的限制，许多投资者仍此仍相当排斥，所以说今年纳入全球指标的概率仍是50%，”一位深度涉入相关讨论的人士表示

其他人指出，沪港通和深港通在操作上仍存有潜在的障碍，阻碍了一些投资者利用这样的互通机制。

野村分析师指出，提案纳入指数的股票数量减少，意味MSCI明晟6月若真的宣布纳入A股，那么A股在MSCI全球新兴市场指数的权重将仅占0.5%，也就是约有120亿美元资金将流入中国股市。中国股市的市值目前大约近8万亿美元。

“我认为这次纳入中国A股的概率的确较大，但被选入的股票数量较少，实际的投资金额也很小。”嘉实国际资产投资组合经理暨中国研究主管Yannan Chenye表示。

“不过纳入的象征意义较大，意味着全球投资者将必须更密切地研究中国市场。”

MSCI纳入中国股票计划图表：tmsnrt.rs/2oCFpSN

(完)