MSCI明晟宣布美国、中国及新兴市场指数最新调整

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月14日 - 美国指数编制公司MSCI明晟周一宣布对多项指数基金的调整情况，在MSCI明晟全球市场指数中增加55只个股，剔除34只个股。
新纳入的三个市值最大的个股是：丹麦Dong Energy (DENERG.CO)、美国First Data Corporation A股和法国Dassault Aviation (AVMD.PA)。
MSCI明晟还宣布调整新兴市场指数，并在中国指数中增加44只个股并剔除3只个股。新纳入的市值最大中国个股是中国电影A股(600977.SS)、广汇汽车A股(600297.SS)和文投控股A股(600715.SS)。
在新兴市场指数中，MSCI明晟新增了中国华融金控H股(0993.HK)、微博的美国存托凭证(ADR)(WB.O)和巴西Electrobras ON。
上述调整属于MSCI明晟对指数的季度调整。MSCI明晟称，有9.5万亿美元资产追踪其指数。
上述指数基金调整将在11月30日市场收盘后生效。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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