MSCI明晟宣布美国、中国及新兴市场指数最新调整

路透11月14日 - 美国指数编制公司MSCI明晟周一宣布对多项指数基金的调整情况，在MSCI明晟全球市场指数中增加55只个股，剔除34只个股。

新纳入的三个市值最大的个股是：丹麦Dong Energy (DENERG.CO)、美国First Data Corporation A股和法国Dassault Aviation (AVMD.PA)。

MSCI明晟还宣布调整新兴市场指数，并在中国指数中增加44只个股并剔除3只个股。新纳入的市值最大中国个股是中国电影A股(600977.SS)、广汇汽车A股(600297.SS)和文投控股A股(600715.SS)。

在新兴市场指数中，MSCI明晟新增了中国华融金控H股(0993.HK)、微博的美国存托凭证(ADR)(WB.O)和巴西Electrobras ON。

上述调整属于MSCI明晟对指数的季度调整。MSCI明晟称，有9.5万亿美元资产追踪其指数。

上述指数基金调整将在11月30日市场收盘后生效。(完)