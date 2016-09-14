MSCI宣布9月底推20只新指数 提前追踪纳入A股后带来影响

路透上海9月14日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周二稍晚宣布，将于9月底推出20只新指数，旨在反映若将中国A股的5%部分纳入MSCI新兴市场指数后带来的潜在影响。

公司新闻稿称，MSCI新兴市场指数是领先的新兴市场投资基准，而纳入中国A股会给新兴市场投资格局带来明显的影响。新指数可作为相关跟踪产品的参考基准，也为国际投资者提供了一个更加全面的指数参考工具。

新指数包括MSCI中国指数（含部分A股）、MSCI中国大中小盘指数（含部分A股）、MSCI新兴市场指数（含部分A股）、MSCI全球市场指数（含部分A股）等。

在最近三年的年度评审中，MSCI均未采纳将A股纳入MSCI新兴市场指数的提议，评审中针对中国A股纳入新兴市场体系的可能路径主要包括部分纳入(5%)以及全面纳入(100%)两种方式。（完）