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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:11 BJT

全球金融：MSCI明晟全球指数新纳入三支股票，另剔除一支

路透2月9日 - 美国指数提供商MSCI明晟周四宣布，将三支股票纳入其全球指数(All-World Index)，另外剔除一支股票。

纳入MSCI明晟全球指数的最大两支股票为香港怡和策略控股和美国超微半导体(AMD)。

MSCI明晟还宣布，新兴市场指数中只增加印度Grasim Industries 。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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