全球金融：MSCI明晟全球指数新纳入三支股票，另剔除一支

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透2月9日 - 美国指数提供商MSCI明晟周四宣布，将三支股票纳入其全球指数(All-World Index)，另外剔除一支股票。
纳入MSCI明晟全球指数的最大两支股票为香港怡和策略控股和美国超微半导体(AMD)。
MSCI明晟还宣布，新兴市场指数中只增加印度Grasim Industries 。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。