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国际财经 | 2016年 5月 13日 星期五 07:36 BJT

MSCI明晟宣布调整美国、中国和新兴市场股指

路透5月12日 - 美国指数服务商MSCI明晟周四宣布，调整旗下数个指数构成，其中包括美国大型股指数增加四支股票及剔除一支股票。

新纳入的股票包括Tyson Foods、Edwards Lifesciences和Equinix。

MSCI明晟还大幅调整中国A股指数，新纳入30支股票，剔除14支。新纳入的三个市值最大的个股是北京信威通信、国投安信股份有限公司和浙江浙能电力股份有限公司。

据2015年6月的客户研究及截至2014年12月的P&I数据，全球最大的100家资产管理机构中，MSCI明晟为其中97家提供服务。

此外，MSCI明晟全球指数将添加荷兰银行集团(ABN Amro Group)、Hydro One和Schaeffler。MSCI明晟新兴市场指数将增加LG Household等三支新股。

5月31日市场收盘后，上述调整生效。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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