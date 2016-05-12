MSCI明晟宣布调整美国、中国和新兴市场股指

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透5月12日 - 美国指数服务商MSCI明晟周四宣布，调整旗下数个指数构成，其中包括美国大型股指数增加四支股票及剔除一支股票。
新纳入的股票包括Tyson Foods、Edwards Lifesciences和Equinix。
MSCI明晟还大幅调整中国A股指数，新纳入30支股票，剔除14支。新纳入的三个市值最大的个股是北京信威通信、国投安信股份有限公司和浙江浙能电力股份有限公司。
据2015年6月的客户研究及截至2014年12月的P&I数据，全球最大的100家资产管理机构中，MSCI明晟为其中97家提供服务。
此外，MSCI明晟全球指数将添加荷兰银行集团(ABN Amro Group)、Hydro One和Schaeffler。MSCI明晟新兴市场指数将增加LG Household等三支新股。
5月31日市场收盘后，上述调整生效。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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