MSCI明晟指数纳入A股不应等太久--中国证监会官员

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月12日 - 中国证监会(CSRC)国际合作部主任祁斌周日表示，由于中国市场的重要性，MSCI明晟将中国A股纳入其指数不应等太久。
MSCI明晟将在6月14日决定是否将A股纳入其新兴市场股指。
祁斌在上海一次金融会议上称，“一个没有A股的国际市场指数是不完整的。”他指出，对于MSCI纳入这个事情，只抱一个顺其自然的态度，长期来看A股被纳入是历史必然，早晚会发生。
祁斌建议，对国际投资者而言，如果想进入一个市场，最好不要等太久，如果等到这个市场已经很成熟很完美了再进入，也就太迟了。
去年部分出于对外资准入、流动性和中国市场成熟度等问题的担忧，MSCI明晟推迟将A股纳入其指数。
祁斌说监管机构已经采取了一系列措施来解决投资者的关切，比如让外资更容易进入中国股市，推出措施规范上市公司的股票停牌等。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。