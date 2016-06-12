MSCI明晟指数纳入A股不应等太久--中国证监会官员

路透上海6月12日 - 中国证监会(CSRC)国际合作部主任祁斌周日表示，由于中国市场的重要性，MSCI明晟将中国A股纳入其指数不应等太久。

MSCI明晟将在6月14日决定是否将A股纳入其新兴市场股指。

祁斌在上海一次金融会议上称，“一个没有A股的国际市场指数是不完整的。”他指出，对于MSCI纳入这个事情，只抱一个顺其自然的态度，长期来看A股被纳入是历史必然，早晚会发生。

祁斌建议，对国际投资者而言，如果想进入一个市场，最好不要等太久，如果等到这个市场已经很成熟很完美了再进入，也就太迟了。

去年部分出于对外资准入、流动性和中国市场成熟度等问题的担忧，MSCI明晟推迟将A股纳入其指数。

祁斌说监管机构已经采取了一系列措施来解决投资者的关切，比如让外资更容易进入中国股市，推出措施规范上市公司的股票停牌等。(完)