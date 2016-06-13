焦点：中国证监会新主席主政加快变革 冀为A股纳入MSCI指数助力

2016年3月7日，上海一家券商营业部，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透香港6月10日 - 中国证监会在新任主席刘士余领军之下，迅速进行股市规定调整，盼能藉此说服明晟(MSCI)把中国A股纳入MSCI指数。

MSCI将在6月14日宣布中国所做的是否已足以克服投资者疑虑。中国去年的股灾后当局重拳干预让投资者益发担心。

MSCI估计，中国A股若是被纳入MSCI新兴市场指数，料可在接下来的10年吸引4千亿美元流入中国股市。

投资者以及熟知讨论内情的人士表示，虽说中国已达到一些MSCI关键要求，但仍有其他疑虑尚未解决，使得这项备受瞩目的决定结果尚未完全笃定。

MSCI上月对中国表示，中国必须提高股市准入，并修改其他规定，才能赢得外资支持把A股纳入MSCI新兴市场股指。在全球，追踪MSCI新兴市场指数的资金达1.5万亿美元。

中国能否满足MSCI规定的怀疑声浪四起，要归因于去年股灾时中国当局出重手干预。当时股价在几个月内就蒸发了40%，超过半数股票停牌以免股价挫低。

投资者和熟知讨论情况的人士表示，过去四个月来，在证监会主席刘士余的带领下，以改革为主的新管理高层已更加努力争取国际指数公司的认同。

证监会发言人士表示，一个没有A股的MSCI新兴市场指数是不完整的，证监会将乐于见到其将A股纳入。

证监会国际合作部主任祁斌周日表示，监于中国市场的重要性，MSCI明晟将中国A股纳入其指数不应等太久。

自从刘士余上任以来，证监会已满足了MSCI的两大重点要求：对上市公司停牌设限，并厘清了国外资投资者在中国跨境投资系统中的受益所有权。

“证监会之前在自由化问题方面的进展一直相当缓慢，”上海投资顾问公司Z-Ben Advisors的研究主管Ivan Shi表示。

“大家对市场开放的看法更为一致，证监会已对MSCI的许多要求做出回应。”

去年6月时，MSCI和证监会表示，他们将成立一个工作小组，负责化解MSCI的疑虑。但双方都没有提供工作小组的细节内容。

知悉此事的人士表示，由于证监会忙着应付市场崩跌，相关讨论很慢才开始。他们并称，重要的证监会管理人士也离职了，使得会议安排更难敲定，证监会争取美国和欧洲投资人投资的路演也有所耽搁。

不过，据得到过情况通报的人士称，他们从2月起进度加快。一名消息人士称，刘士余出席了其中的一些会议。三名了解情况的消息人士称，MSCI明晟也派出高管前往中国，其全球CEO Henry Fernandez在4月拜访了北京的监管机构。

MSCI明晟拒绝置评。

**差距**

虽然许多外国投资者对MSCI纳入A股存在忧虑，但投资银行却更为看好。比如高盛，该行5月表示，MSCI将A股纳入其主要指数的机率为70%，称中国已经采取措施消除投资障碍。

不过中国还没有解决MSCI担忧的另一个问题，这就是取消要求外籍人士需要上海和深圳交易所许可才能启用A股对冲产品的规定。

证监会也没有权力解决MSCI的所有关切。中国人民银行和国家外汇管理局(SAFE)控制着投资配额的规模，并在放开规模为810亿美元的合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划中起到核心作用。

周五是中国的公共假期，路透无法立即联系上中国人行和外管局置评。

中国还需要取消QFII设置的每月净汇出资金总额不超过境内资产20%的上限，这是MSCI最后关切的问题之一。此外，打通深圳和香港股市的深港通方案还没有宣布；该方案将允许双向交易，外资预期能够极大地打开中国市场。

“问题在于涉及到不仅一家监管机构，”一位直接了解情况的人士称。“但我确信他们在努力满足我们的要求。”(完)