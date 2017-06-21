专访：富时罗素CEO称A股被纳入MSCI明晟指数对其相关决定没有影响

路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。

美国指数提供商MSCI明晟在美国时间周二宣布，将挑选中国内地的一些A股加入其指标股指，这对于全球投资界来说是个期待已久的里程碑式事件。以MSCI新兴市场指数作为追踪指标的资产约达1.6万亿美元。

现在所有的目光都转向富时罗素指数公司，看该公司在9月的评估会议上是否效仿MSCI明晟将中国A股纳入其指数。该公司编纂另一个重要的全球新兴市场指标股指。

富时罗素指数公司为伦敦股票交易集团所有。该公司CEO Mark Makepeace称，公司最近已经就是否纳入中国A股向客户征求意见，并指出许多投资人仍对中国市场持保留看法。

“目前我们的客户要求纳入的呼声不大，”Makepeace在周二的专访中告诉路透。

“我个人倾向于支持纳入，不论是今天或两三年以后，但我们应当尝试达成共识，而且如果纳入A股的话，中国向国际投资人开放市场的义务必须明确。如果没有客户的支持，我们做什么都没有意义。”

富时罗素指数公司在2015年推出了两个过渡性指数，均涵盖了中国A股，这样那些希望向中国A股配置资金的投资人可以按自己的速度进行。全球最大的被动投资公司之一--美国领航集团(Vanguard Group)是首家采用这两个过渡性指数的公司。

今年富时罗素指数公司也推出了一个追踪可在沪港通和深港通交易的股票的指数。

Makepeace说这让该公司在决定纳入A股的日程安排上面拥有更大的灵活性。(完)