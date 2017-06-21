中国A股进入MSCI明晟指数后 韩股资金外流或达4.3万亿韩元（更新版）

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
(新增细节和市场反应)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
“考虑到全球追踪MSCI明晟新兴市场指数的资金规模，我们预期会有约6,000亿至4.3万亿韩元(37.7亿美元)的资金流出韩国股市。”他在一个政策会议上指出。
他并称，尽管韩国指标综合股价指数.KS11和KOSDAQ指数有可能面临资金外流，但整体上对韩国股市的影响不会很明显。
美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中国A股，并降低韩股在该指数的权重。
韩国监管机构表示，韩国在该指数中的比重将减少0.23个百分点至15.2%，中国的比重将从27.7%增至28.4%。
分析师表示，韩国股市将不会受到几万亿韩元资金流出的影响，因截至6月20日收盘，韩国综合股价指数成分股整体市值已经达到1,536万亿韩元。
“外资一般会买进或卖出大量本地股票，这样的规模(4.3万亿韩元)对本地市场参与者来说不构成恐惧来源，”KB证券股票分析师Rhoo Yong-seok表示。
韩国金融服务委员会称，今年1月至5月，外国投资者总计向韩国股市净投入9万亿韩元，足可以抵消因中国A股纳入MSCI指数可能导致的资金外流规模。
0035GMT，韩国综合股价指数.KS11跌0.93%至2,347.10点，韩元兑美元跌0.5%报1,141.6。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 龚芳/李爽)
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