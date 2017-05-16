MSCI将巴基斯坦升为新兴市场 全球指数增57删28档成分股

（修正）IMF将推新工具提供短期美元资金 以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透5月15日 - 指数提供商MSCI明晟周一宣布最新半年度指数成分股调整，包括将巴基斯坦从前沿市场地位升级为新兴市场，而MSCI明晟全球市场指数则剔除28档成分股，新增57档。
以市值来看，MSCI明晟全球市场指数新增的前三大个股，分别是西班牙的Gamesa Corporacion Tecnologica SA(GAM.MC)、丹麦H. Lundbeck A/S (LUN.CO)，以及美国的Athene Holding(ATH.N)。
MSCI明晟巴基斯坦指数则从前沿市场升级为新兴市场。该巴基斯坦指数将趋于与MSCI明晟临时巴基斯坦指数等同，自6月1日起生效。MSCI明晟巴基斯坦指数无新增，但剔除10档成分股。MSCI明晟巴基斯坦小型股指数则是新增11档和剔除六档成分股。
MSCI明晟并宣布调整其新兴市场指数，以市值来看，新增的前三大个股分别是印度的Indian Oil Corp Ltd (IOC.NS)、俄罗斯的Novolipetsk Steel (NLMK.MM)，以及哥伦比亚的Bancolombia SA BIC.CN。
MSCI明晟全球可投资市场指数则将新增308档成分股，并剔除157档。
这些调整将在5月31日收市后生效。此为MSCI明晟每季对指数进行调整的一部分。该公司表示，全球约有9.5万亿美元资产追踪MSCI指数。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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