投资焦点：MSCI明晟调整股指 可能瓦解“前沿”投资概念

路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。

据许多投资者表示，一度被大肆炒作的前沿市场--包括风险较高的非洲、拉丁美洲和亚洲国家以及斯洛维尼亚和立陶宛这样的一些小型发达国家，股票上市、交易量和回报率都普遍低于预期。

基金研究公司eVestment表示，目前正在前沿股票基金管理的资产约有64亿美元，低于2014年时的逾80亿美元。如果服务于这些市场的主要指数失去了巴基斯坦、阿根廷和尼日利亚，那么在像科特迪瓦(象牙海岸)和约旦这样的国家，可供这些基金投资的股票可能变得更少。

“这个指数已经有点偏斜了，作为一篮子股票不是非常具有投资吸引力...剔除巴基斯坦，也许还有阿根廷，将使它变得越来越无关紧要，”在Somerset Capital经营一个前沿基金的George Birch Reynardson表示。

在5月份的指数评估中，MSCI明晟将把巴基斯坦从“前沿”划入“新兴”市场，后者包括巴西或俄罗斯等更大、流动性更强的发展中经济体。巴基斯坦在前沿市场指数中的权重接近10%。

MSCI并在征求意见，是否应对阿根廷作同样处理，该国的权重约占17%。

一旦巴基斯坦被调整出去，科威特在MSCI前沿市场指数的权重将超过20%。该指数包括30个国家约124支股票。

同为指数提供商的标普道琼斯指数有限公司将从9月开始，将巴基斯坦从前沿市场重新归类到新兴市场。

这些调整会令基金的策略更加复杂。

基金研究公司Copley Fund Research的Steven Holden跟踪25支主动型前沿基金，总计管理资产51亿美元。他估计这些基金对巴基斯坦和阿根廷的平均配置权重分别为15.5%和9.5%，以MSCI前沿指数作为主要业绩指标。

**进展停滞**

前沿市场这一称谓出现于1990年代，由世界银行旗下的国际金融公司提出。标普道琼斯指数有限公司和MSCI从2007年开始推出了相应的追踪指数。

MSCI这一指数在2007年飙升42%，催生出众多侧重这一市场的专门基金，以期从规模小但增长快的经济体获得可观收益。这些经济体当中，收入增长将会刺激手机和汽车的需求。

市场预期，这些国家将会步巴西和俄罗斯等国家的后尘，随着他们市场规模越来越大、流动性越来越高，而且有越来越多外资参与，最终将获得成熟的新兴市场地位。

据基金研究公司Copley Fund Research的数据，从2012年开始，这些国家的资金流入及资产管理规模急剧上涨，但是到2014年底触顶，至今尚未恢复。

MSCI明晟前沿指数成立十年，追踪该指数的资金也不过才100亿美元，而追踪新兴指数的资金将近2万亿(兆)美元。

其中一部分原因在于，前沿市场上市公司数目要少得多。据汤森路透数据，2007年，前沿市场有59宗首次公开发行(IPO)，筹资80亿美元，而去年IPO仅有16宗，筹资不足8亿美元。

较低的大宗商品价格可能是一个影响因素。但这也是整体新兴股市的写照。受到经济成长乏力及改革影响，2011-2015年新兴股市遭遇下跌及资金外流。

“投资者对市场上新增GDP的规模相当兴奋，但一般而言这并不是指前沿市场，而是在一定程度上指代新兴市场，”咨询公司Ecstrat创始人John-Paul Smith称。他曾在2010年准确预测到了新兴股市的偏弱表现。

**流动性**

MSCI明晟对于失去巴基斯坦的回应，是调降包括Frontier Markets 100指数等部分前沿市场指数公司股票的市值门槛；该指数包还了规模最大且最具流动性的股票。

但规模较小的公司交易量通常也偏低，导致大型基金要进行交易有困难。

巴基斯坦.KSE及阿根廷.MERV市值分别为800-1,000亿美元，相比之下印度股市市值达7,500亿美元，俄罗斯股市市值为5,250亿美元，不过巴基斯坦和阿根廷在前沿市场中规模算相对较大者。

部分投资人提到，格鲁吉亚可能被纳入MSCI明晟指数中。然而第比利斯股市市值不到7.5亿美元，日成交量常常只有100美元。

投资人仍在呼吁MSCI明晟扩大该指数。Robeco前沿基金经理人Cornelis Vlooswijk指出，一旦有新的国家加入，而现有指数组合中的肯尼亚(肯亚)权重提高，则这类资产级别将会扩张。

“这有点像是鸡生蛋蛋生鸡的问题...MSCI明晟通常会提到这些股市的流动性偏低...但若没有被纳入一指数当中，当然流动性会低于多数纳入指数的市场。”(完)