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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 11:45 BJT

新兴市场上市公司获利缩水已持续四年--摩根士丹利

路透伦敦7月30日 - 摩根士丹利周四公布的研究显示，四年来新兴市场上市公司获利一直在缩水，为MSCI新兴市场指数创立以来获利下滑时间最长的一次。

根据摩根士丹利估算，到今年8月份距离新兴市场企业每股盈余(EPS)创下峰值已有四年，EPS自峰值已累计下降25%。摩根士丹利还称，上次出现这种现象时间最长的一次是在1997年亚洲金融危机之后，当时持续了两年。

MSCI新兴市场指数目前连续第五年表现逊于发达国家指数，受经济放缓、改革不利以及美国加息前景影响。而近来中国股市暴跌更令其雪上加霜。

MSCI新兴市场指数.MSCIEF今年迄今累计下跌6%。

摩根士丹利称，除了台湾之外，12个大型新兴市场中的11个、以及所有10个行业目前均处于EPS下滑状态，降幅最大的是巴西和俄罗斯，分别为下降72%和61%。

数据显示，各行业中EPS降幅最大的是材料行业，为86%；而工业和能源行业过去四年的EPS降幅均超过50%。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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