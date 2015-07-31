新兴市场上市公司获利缩水已持续四年--摩根士丹利

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月30日 - 摩根士丹利周四公布的研究显示，四年来新兴市场上市公司获利一直在缩水，为MSCI新兴市场指数创立以来获利下滑时间最长的一次。
根据摩根士丹利估算，到今年8月份距离新兴市场企业每股盈余(EPS)创下峰值已有四年，EPS自峰值已累计下降25%。摩根士丹利还称，上次出现这种现象时间最长的一次是在1997年亚洲金融危机之后，当时持续了两年。
MSCI新兴市场指数目前连续第五年表现逊于发达国家指数，受经济放缓、改革不利以及美国加息前景影响。而近来中国股市暴跌更令其雪上加霜。
MSCI新兴市场指数.MSCIEF今年迄今累计下跌6%。
摩根士丹利称，除了台湾之外，12个大型新兴市场中的11个、以及所有10个行业目前均处于EPS下滑状态，降幅最大的是巴西和俄罗斯，分别为下降72%和61%。
数据显示，各行业中EPS降幅最大的是材料行业，为86%；而工业和能源行业过去四年的EPS降幅均超过50%。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。