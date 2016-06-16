MSCI拒纳A股后贝莱德推出其首支面向中国股票的美国ETF

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透6月15日 - 世界最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周三宣布，推出其首支可提供中国大陆市场投资机会的、美国上市的交易所上市基金(ETF)。
贝莱德这支ETF--iShares MSCI China A ETF (CNYA.Z)登场的前一天，美国指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。
贝莱德管理人士Martin Small告诉路透，他相信该基金可在中国当前市场中发挥作用。他还表示，贝莱德决定不理会MSCI考虑A股的程序推出上述ETF产品。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。