MSCI拒纳A股后贝莱德推出其首支面向中国股票的美国ETF

路透6月15日 - 世界最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周三宣布，推出其首支可提供中国大陆市场投资机会的、美国上市的交易所上市基金(ETF)。

贝莱德这支ETF--iShares MSCI China A ETF (CNYA.Z)登场的前一天，美国指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。

贝莱德管理人士Martin Small告诉路透，他相信该基金可在中国当前市场中发挥作用。他还表示，贝莱德决定不理会MSCI考虑A股的程序推出上述ETF产品。(完)