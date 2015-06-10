MSCI明晟推迟纳入中国A股 人民币国际化遇挫

美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。MSCI明晟表示，在2016年评估其新兴市场指数时，将决定是否将中国A股纳入。A股未能被纳入MSCI明晟指标指数，被视为中国通过一系列金融改革来推进人民币国际化并吸引外资的一个挫折。路透