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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 14:01 BJT

新兴汇市：油价跌势打压亚币走低，人民币在MSCI指数纳入A股后持稳

    路透6月21日 - 多数新兴亚币周三下滑，油价重拾跌势滑落至七个月低点令交易员感到紧张不安，盖过美国指数提供商MSCI明晟将中国A股纳入其指标指数的影响。
    
    油价周二下滑约2%，美国原油期货跌至去年9月以来最低位。
    
    马币兑美元      连续第五日下滑，下跌0.1%，受油价跌势打压。马来西亚是亚洲最大的油气出口国之一。

    “尽管MSCI在隔夜做出将中国A股纳入其指数的决定，但该地区的市场人气预计仍将脆弱。”华侨银行在报告中指出。
    
    韩元兑美元          领跌新兴亚币，日内最多下跌0.8%至两个月低点。
    
    韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。            
    
    菲律宾披索兑美元          一度下滑0.4%，触及近三个月来最低位。
    
    
    **人民币持稳**
    
    人民币兑美元周三持稳。A股被纳入MSCI新兴市场指数，中国市场可能迎来更多的资金流入，但交易员对此未怎么做出反应。
    
    MSCI的高层管理者称，该决定料将在最初带动170-180亿美元的全球资产投向中国股市，长期看，可能引领超过3,400亿美元的外资流入中国市场。

    “和人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的SDR(IMF成员的特别提款权)篮子一样，MSCI
纳入A股对资本流入的短期影响，象征的意义要大于实质。”华侨银行称。
    
    台币/美元连续两个交易日走弱，盘中一度跌0.2%至两个月低位。 
    
    分析师预计，台湾央行今年不太可能跟进美联储升息，因央行若升息将加重台币升值力
道。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.23    111.42   +0.17   +5.25    117.07
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    台币                   30.448    30.401   -0.15   +6.01    32.279
    韩元                  1143.60   1135.40   -0.72   +5.61   1207.70
    泰铢                    34.03     33.96   -0.21   +5.20     35.80
    菲律宾披索              50.38     50.10   -0.56   -1.31     49.72
    印尼卢比             13310.00  13285.00   -0.19   +1.20  13470.00
    印度卢比                64.62     64.50   -0.18   +5.11     67.92
    马币                   4.2865    4.2820   -0.10   +4.62    4.4845
    人民币                 6.8318    6.8295   -0.03   +1.68    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 白云/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/汪红英/孙茉莉)
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