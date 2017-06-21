东南亚股市：多数收低，受油价下跌及MSCI纳入中国A股影响

路透6月21日 - 东南亚股市周三多收低，油价跌至七个月低点及MSCI明晟宣布将把中国A股纳入其新兴市场指数 让投资者处于守势。 中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数专题新闻浏览 “中国A股纳入MSCI新兴市场指数，将挤掉一些其他新兴市场股票，”RCBC Securities分析师Jeffrey Lucero称。 与此同时，指标原油价格跌至七个月低位，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。 新加坡股市跌0.9%，收在三周低点，金融和工业类股对指数拖累最大。 菲律宾股市收低0.4%，该国央行周四将召开政策会议，指标利率料维持在3.0%不变。 但一些分析师预测，该央行周四将采取更鹰派的基调，为下半年收紧政策以抑制通胀压力做铺垫。 马来西亚股市收低0.3%，连续第三日下跌。 但印尼股市逆势上涨0.5%，受金融股涨势推动。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.59 -1.82 -0.46 +12.31 349.57 新加坡 3201.77 -28.65 -0.89 +11.14 2880.76 马来西亚 1775.57 -5.14 -0.29 +8.15 1641.73 泰国 1577.01 -1.61 -0.10 +2.21 1542.94 印尼 5818.55 26.65 +0.46 +9.85 5296.71 菲律宾 7886.37 -31.49 -0.40 +15.29 6840.64 越南 767.41 -0.58 -0.08 +15.42 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)