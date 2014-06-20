明晟MSCI全球股指触及纪录高点 黄金守住涨幅而美元下滑

路透悉尼6月20日 - 明晟MSCI全球股指周五接近纪录高位。黄金周四录得九个月来最大单日升幅，因市场押注美国、欧洲和日本将在长期内保持超宽松货币政策。

投资者认为，美联储可能接受通胀率走高，如果通胀率上升意味着经济增速加快的话。基于这样的看法，投资者涌入金市，而抛出美国公债。

现货金XAU= 报每盎司1,312.24美元，周四曾攀升3.3%，一度涨至1,321.70美元。

交易商还表示，一家大型对冲基金减少一大型黄金空头仓位，这将金价推升至1,300美元上方，触发大量止损买单。

股市热情高涨，MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS超越2007年11月创下的历史前高。该股指涵盖全球可投资股票的约85%。

日经指数 .N225 上扬0.3%至五个月新高，东证股价指数.TOPX也将过去四周涨幅扩大至逾10%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.2%，周四上涨0.7%。欧洲FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.6%至六年高点。

美股表现较谨慎，尽管请领失业金和美国地区制造业数据继续显示改善。道琼工业指数.DJI 小升0.09%，标普500指数.SPX 涨0.13%，Nasdaq指数.IXIC跌0.08%。

周四美国联邦储备委员会(美联储，FED)会议再次承诺未来一段时间将维持近零利率后，风险偏好回温。

关键是尽管近期物价压力上升，但美联储主席叶伦表示不在意通胀，让一些人感到惊讶，因为他们原本预期美联储立场会出现偏向强硬的转变。

**不在意通胀上升**

“不认为通胀数据最近上行是一个‘杂音’，这是最出乎意料的事，”苏格兰皇家银行美国公债策略部主管William O'Donnell表示。

“美联储领导层对经济复苏的可持续性还是不那么确信，他们希望等到经济成长和就业市场指标大幅好转，再考虑撤出紧急刺激举措。”

市场为了规避通胀率上涨风险，而买入黄金并卖出美国长期公债。

反映联储基金利率的期货合约: 再次显示至少在2015年中之前不会升息。2015年6月合约当前显示的利率是31.5个基点，而周三时是37.5个基点。目前基金利率约为9个基点。

为匹配通胀率上涨风险，投资者当前要求长期公债更高的收益率，因而使得收益率曲线趋陡。

美国30年期公债收益率冲高至3.46%，本周初的低点为3.35%。美国10年期公债收益率报2.62%。

挪威克朗周四暴跌超过2%抢得市场焦点，此前挪威央行暗示可能降息，这与市场此前预计下一步会升息的预期大相径庭。

美元兑挪威克朗NOK=急升至6.1178克朗，创逾一年来最大单日升幅，挪威短券收益率重摔20个基点。

相比之下，其他货币对走势比较平淡。美元兑日圆JPY=报101.88，走势沉闷；欧元兑美元EUR=小涨至1.3617。

美元指数.DXY亦走跌，英镑兑美元GBP=触及1.7000美元上方的2008年末以来高位。

布兰特原油LCOc1 跌0.20美元至每桶114.86美元，但此前曾触及115美元上方的九个月高点，因担心伊拉克政府军与叛军激烈交战或将限制该国石油供应。

美国7月原油期货CLc1 上涨0.18美元至每桶106.61美元。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/李爽/田建华/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/王洋/龚芳)

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