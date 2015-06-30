微软将把显示广告业务交给AOL 出售部份地图业务给优步

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透西雅图6月29日 - 微软(MSFT.O)周一表示，将把显示广告业务交给美国线上(AOL) AOL.N，并把一些地图生成技术出售给叫车APP公司优步(Uber)，为微软亏损的线上业务进行瘦身。
此举意味着微软将把焦点放在以Bing搜寻(搜索)引擎为基础的搜寻广告业务，以及在Windows装置显示地图，而不是生成地图。
微软的显示广告业务在全球聘有数百名员工，微软称这些员工可移转至美国线上，不会遭到裁撤。
微软已不再分项公布线上业务业绩，但过去五年来该业务亏损已超过100亿美元。微软线上业务主要是门户网站MSN和Bing。微软执行长纳德拉(Satya Nadella)说，Bing将在下财年转亏为盈。
“今天的消息证明微软将更加着重于我们的强项：也就是搜寻、搜寻广告、建立优秀的内容以及消费者服务，”微软声明稿称。
根据一项10年协议，美国线上将销售在MSN、Outlook.com、Xbox、Skype以及一些适用于主要国家的APP的显示广告。而做为该项协议的一部份，从明年开始，Bing将成为美国线上的默认搜寻引擎。
微软也把当前和AppNexus的协议延长数年。AppNexus为购买线上广告的买家提供技术平台。
微软和优步没有披露双方协议的财务细节。优步将收购微软地图部门中负责图像取得以及地图数据处理的部分。根据知情人士说，优步将为在该领域工作的约100位微软员工提供工作机会。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。