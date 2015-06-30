微软将把显示广告业务交给AOL 出售部份地图业务给优步

路透西雅图6月29日 - 微软(MSFT.O)周一表示，将把显示广告业务交给美国线上(AOL) AOL.N，并把一些地图生成技术出售给叫车APP公司优步(Uber)，为微软亏损的线上业务进行瘦身。

此举意味着微软将把焦点放在以Bing搜寻(搜索)引擎为基础的搜寻广告业务，以及在Windows装置显示地图，而不是生成地图。

微软的显示广告业务在全球聘有数百名员工，微软称这些员工可移转至美国线上，不会遭到裁撤。

微软已不再分项公布线上业务业绩，但过去五年来该业务亏损已超过100亿美元。微软线上业务主要是门户网站MSN和Bing。微软执行长纳德拉(Satya Nadella)说，Bing将在下财年转亏为盈。

“今天的消息证明微软将更加着重于我们的强项：也就是搜寻、搜寻广告、建立优秀的内容以及消费者服务，”微软声明稿称。

根据一项10年协议，美国线上将销售在MSN、Outlook.com、Xbox、Skype以及一些适用于主要国家的APP的显示广告。而做为该项协议的一部份，从明年开始，Bing将成为美国线上的默认搜寻引擎。

微软也把当前和AppNexus的协议延长数年。AppNexus为购买线上广告的买家提供技术平台。

微软和优步没有披露双方协议的财务细节。优步将收购微软地图部门中负责图像取得以及地图数据处理的部分。根据知情人士说，优步将为在该领域工作的约100位微软员工提供工作机会。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。