微软发行107.5亿美元债券 为年内迄今最大规模

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透纽约2月9日 - 微软周一效仿苹果，发行107.5亿美元债券，所得资金部分用于向股东返还资金。这是今年迄今最大规模的发债。
微软是全球唯一拥有AAA评级的科技企业，此次发债吸引到约370亿美元的需求，最终发债规模也较最初计划的70亿美元提高。这也是微软历史上最大规模的发债。
就在一周前，苹果发行65亿美元债券，为三年来第三次发债，用来回购股票。
在量化宽松举措导致政府公债收益率大跌之际，这两家公司高质量债券获得全球投资者的青睐。
债券实际已经很便宜，所以微软等公司更愿意发行债券融资，而非使用现金。
“尽管微软内部有充足的储备用于偿还支付，但我们认为，对于高质发行方来说，债市环境仍有吸引力，”晨星技术分析师Michael Dimler表示。
据穆迪，微软在美国国内拥有约80亿美元的现金和其他高流动性资产，在海外还坐拥总计900亿美元现金资产。
但由于公债收益率处在纪录低位，微软可以通过发行20年及更长期限的券种锁定部分最低成本。
为了要善加利用低利率，微软这次发债主力为20年期以上的债券。
在107.5亿美元的发行量当中，有15亿美元是五年期债券、22.5亿美元的10年期债券、15亿美元的20年期债券、17.5亿美元的30年期债券、以及22.5亿美元的40年券。
苹果发债时机恰到好处。苹果发行20亿美元的30年期公司债票息锁定在3.45%，而发债当天美国30年期公债收益率收在历史低点2.25%。
在那之后，30年期公债收益率已经上升约25个基点，微软30年券的票息恐比苹果高上一些。
不过藉由发行多档长天期债券，微软已能充分利用低利率的机会，其所支付的利差仅比投资人认定的公允值高出约5个基点。
不过这笔交易恐将使穆迪给予微软的顶级Aaa评级成为牺牲品。
在听闻发债消息之后，穆迪对微软提出警告，称若微软将发债集资的一大部分用于股票回购，恐将使其Aaa评级面临压力。
微软先前已经提过发债筹资的用途，股票回购也是其中之一。
微软五年期债券与公债间的利差为35个基点、七年期为60个基点、10年期为75个基点、20年期为103个基点、30年期为123个基点、40年期则为153个基点。
美银美林、高盛、汇丰、摩根大通、苏格兰皇家银行、以及富国银行担任此次发债的被动簿记行。(完)
(编译 李爽/张明钧; 审校 张荻)
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