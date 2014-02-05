微软接班打出安全牌 能否创新遭质疑

* 纳德拉被视为安全牌，能否创新遭到质疑

* 微软成立39年至今仅有三位执行长

* 汤普森将接替比尔盖茨担任董事长

* 比尔盖茨称将把三分之一的时间奉献给微软

路透西雅图2月4日 -曾为科技业先锋的微软(MSFT.O)，期待这次由新旧人力交错的接班梯队能够重振公司雄风，然而新任执行长纳德拉(SatyaNadella)恐将发现，在共同创办人比尔盖茨及前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的鼻息下恐难推动变革。

现年46岁的印度人纳德拉曾任微软企业业务主管，他将担负起寻找新方向的重责大任，但比尔盖茨将担任他的军师，另一方面还得肩负鲍尔墨先前与董事会订定的策略。

多位消息人士先前表示，如此艰困的形势让许多其他候选人裹足不前，包括被视为福特汽车(F.N)改造成功的关键人物--福特汽车执行长穆拉利(Alan Mulally)。

比尔盖茨将董事长职位交给现任董事汤普森(JohnThompson)，再加上纳德拉获得拔擢，标志着这家促进个人电脑产业革命的39年老公司改朝换代，然而该公司在错失搭上移动运算革命的浪潮后，目前正苦于打造其中长期形象。

“三驾马车带领着这家公司：纳德拉担任新任执行长、比尔盖茨成了产品顾问、汤普森则是掌管董事会，能否成事很大程度得看这三个人能否处得来，”哈佛商学院教授、前Medtronic Inc (MDT.N)执行长Bill George表示。

“我个人认为一大问题在于，纳德拉是否真能获准对微软同时在产品及人事上进行必要的改造？”

微软股价周二收盘下跌0.36%至36.35美元。

微软新重心放在“装置与服务”，而不是软件授权；并将寻求仿效苹果的成功模式，以吸引消费者眼球的装置搭配热门的线上服务。

那样的愿景是由鲍尔墨在去年拍板，但却不受欢迎，投资者希望微软别再做出收购诺基亚那种把数十亿美金投入移动装置的决定，或者最好赶快推出新产品来赶上领先市场的苹果(AAPL.O)及谷歌(GOOG.O)。

“从更长远的角度来看，我认为不会有太大的改变，”基金公司McAdams Wright Ragen分析师SidParakh说。“微软在2013年定下的策略就是其正在走的方向。”

比尔盖茨的身影可能还是会常出现在微软总部，他周二时称会为微软技术顾问一职付出三分之一的时间。而且他强调纳德拉在云计算方面的经验，让他成为领导微软进入移动运算新领域的正确人选。

比尔盖茨称，“纳德拉有着良好的背景能够领导公司走过这个时代，移动运算领域存在挑战，云端服务存在商机。”

纳德拉获拔擢之后薪水大幅跳增，下个财年可领到薪水120万美元、一笔最多可达三倍薪资的年度现金奖励，以及1,320万美元的股票。

这样的薪资比起鲍尔默高出许多，鲍尔默去年年薪不到130万美元，主要因他拒绝拿股票奖励，他认为个人已经坐拥总值12亿美元微软股票，没有必要再拿股票奖励。

但比起科技业超级明星梅耶尔(MarissaMayer)，纳德拉的薪资就不太惊人了。梅耶尔两年前获聘雅虎首席执行官时，年薪总额超过7千万美元。

**优缺点**

网路服务的资历或许是纳德拉的长处，他带领创造了微软的网际网路或云计算服务。

纳德拉已推动微软迈向网路未来，运用其庞大的数据中心网络来提供Office 365之类的产品。

科技研究公司Forrester分析师TedSchadler表示，“他对产品小组群策群力，好让他们能不断地支持云计算的部署。每家软件公司都必须进行把软件当成服务的转变，因为从现在起的10年后，将不会再有软件授权这回事了。”

纳德拉是微软成立39年来的第三位执行长，他从前任执行长鲍尔墨手中接下重责大任，鲍尔墨则是在2000年从盖茨手中接下这份工作。自从鲍尔墨于8月宣布退休决定以来，纳德拉的出线结束了五个月来的寻觅过程。

这个寻觅时间要比许多投资人预期的还要久。

“遴选过程告一段落令人松一口气，”FBR Capital Markets分析师DanielIves表示。“许多人认为微软打出安全牌，因纳德拉是完全在微软内部成长起来的。不过微软追求成长之路仍面临苦战。”

对比尔盖茨来说，此举也是一大转变。比尔盖茨与苹果的贾布斯(SteveJobs)都是20世纪末形塑个人电脑革命的中坚力量之一，比尔盖茨因此成为新资讯经济的形象代表，并成为全球最富有的人士。

现年58岁的盖茨表示，慈善事业仍是他的主要工作。他目前持有4.3%的微软在外流通股份。

“纳德拉曾经表示希望我大幅增加在公司的时间，”盖茨在一视频声明中表示。“我将把超过三分之一的时间用在和各个产品小组的碰面上。一同合作定义下一轮产品将会是件趣事。”

纳德拉在一份视频声明中表示，他将“坚决”为创新扫去一切障碍。

除了福特汽车执行长穆拉利之外，纳德拉还击败了其他候选人，包括诺基亚前总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(StephenElop)和目前负责微软业务发展的Skype前执行长Tony Bates。

大部分人认可纳德拉的背景使他成为带领公司继续前进的安全舵手。不过，面对消费者或缺乏耐心的股东，纳德拉是否有能力取得成功尚存疑问。

ValueAct Capital去年曾带头掀起股东反抗行动，此事最终以鲍尔墨(SteveBallmer)退休收场。ValueActCapital要求微软放弃成为硬件制造商的计划，而是将重心放在商业软件上，同时还要求公司向股东回馈更多现金。

摆在纳德拉面前的任务，可能会是平衡长期和短期投资者的不同需求。(完)

(编译/审校 戴素萍/李婷仪/洪曦/张明钧/龚芳)

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