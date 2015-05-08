独家：微软并未考虑收购云计算软件公司Salesforce--消息

路透5月7日 - 据两位知情人士周四表示，微软(MSFT.O)目前并未考虑收购Salesforce.com (CRM.N)，这浇灭了有关微软可能收购这家云计算软件公司的猜测。

彭博新闻本周稍早援引知情人士的话报导，在另一个未具名潜在买家接洽Salesforce后，微软亦开始评估出价的可能性。

其中一位知情人士称，微软认为Salesforce当前的市值过高。另一位知情人士说，微软可能考虑在长期内收购Salesforce。

上述知情人士均要求不具名，因为相关收购评估是保密的。

微软和Salesforce均未予置评。

据科技研究公司Gartner的数据，总部位于旧金山的Salesforce是客户关系管理市场的老大。该公司帮助企业组织和跟踪销售电话和潜在客户。

Salesforce的服务完全通过云端提供，无需在PC中直接安装软件。而在云计算领域发展相对较晚的甲骨文(ORCL.N)和微软，他们的在线客户关系管理业务的营收要小得多。

因此，微软和其他几家大型软件公司都在寻求加强各自的云计算业务。

不过，鉴于Salesforce的市值已达到490亿美元，任何一家公司要收购Salesforce都将付出不菲的代价。据汤森路透的数据，Salesforce的股价在过去12个月内上涨了48%，基于预估获利的市盈率(P/E)高达106.8倍，远远高于微软的19.1倍。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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