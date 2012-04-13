微软赢得其最大云客户 为印度AICTE师生提供服务

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透伦敦4月12日电---美国软件巨头微软(MSFT.O)宣布获得该公司迄今最大的云计算客户,将为印度一大型教育团体提供免费服务.
微软周四表示,将透过与全印度技术教育委员会(All India Council for Technical Education,AICTE)的协议,提供微软的Live@edu通讯及合作软件给超过700万名学生以及50万名教师.
此项服务包括电邮、Office Web应用软体、即时通讯和储存.微软此项免费服务是其教育项目的一部分.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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