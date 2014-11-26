微软被指“逃税” 将向中国补缴1.4亿美元税款

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透西雅图11月25日 - 中国当局已经要求微软(MSFT.O)补缴约1.4亿美元税款，这是中国国内第一起有关跨境逃税的重大案件。目前中国监管机构正加大对在华投资美国企业的压力。
根据中国官方媒体新华社周日发表的一篇文章，一家未被点名的美国跨国公司必须向中国政府补缴8.4亿元人民币(1.37亿美元)税款和利息，未来还将缴纳每年超过1亿元人民币的追加税。
这篇文章只提到该美国公司的名称以“M”打头，是全球500强企业，于1995年在北京成立外商独资分支机构。完全符合这些描述的只有微软一家公司。
微软没有对这项报导给予证实，但也没有否认。
“中国和美国税收机关2012年就微软在华业务达成双边预约定价协议，”微软发言人在邮件声明中称。“中国向微软收取符合预约定价协议条款的税收。”
预约定价协议确定了转让定价的税务处理方式，微软在全球都采取这样的方式。转让定价方式是指公司分支之间内部交易与财务收支往来的记录办法。
根据2014年财报，微软整体实际税率为21%，远低于美国企业通常的35%，主要因为其通过在爱尔兰、新加坡和波多黎各的“海外地区业务中心”转移了获利。
据新华社称，这个“M”公司称在中国六年来亏损逾20亿元人民币，而其他公司却录得盈利，税务部门据此得出结论，该公司的行为不合理。报导称，这家美国公司承认逃税，其在大陆的业务分支已经同意向中央政府补缴税款。
纳税还只是微软在中国最近遇到的头疼问题，此前该公司已经被中国反垄断机构调查。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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