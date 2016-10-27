微软首次推出台式电脑以及带3D功能的Windows操作系统

路透纽约10月26日 - 微软(MSFT.O)周三历史上首次推出电脑台式机，并能免费升级至带有3D建模功能的Windows操作系统，期望藉此提振公司的计算业务。

2017年初上市的Windows 10 Creators Update，允许移动设备全方位扫描一个物体，使之能在一张图片中翻转360度。还能在微软的演示软件PowerPoint中实现三维构图，新的Paint 3D应用可实现三维模拟。

微软的计算业务自2015年以来开始下滑。微软希望推出的新功能可助其脱颖而出，并赢得那些一直青睐竞争对手苹果(AAPL.O)产品的用户。

“微软致力于让潜在的客户相信，公司的产品不再只是以往的那种多用途工具，”Jackdaw Research的分析师在报告中称，“那这不是一夜之间就能改变的。”

微软股价收低0.6%至60.63美元。

微软台式电脑Surface Studio的屏幕为触控式，而且可转为水平角度，也能以触控笔(stylus)在屏幕上绘图。微软并称将推出一款新Surface Book笔记型电脑，其电池寿命增长16%至16小时。

Surface Studio每部定价为2,999美元或者更高，Dawson说“对广大的消费者而言将是高不可攀。”

而这次仅针对Windows 10的升级也有限制。根据NetMarketShare的数据，虽然搭载Windows 10的电脑装置超过4亿部，但使用Windows 7的电脑仍远高过这个数字，也就是说大多数使用者将无法感受到任何改变。

不过分析师称，这项升级使微软得以站上3D科技大众市场的最前线，或许可以取悦一般用户及重度游戏玩家。

“微软走在潮流前端，”Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth说。“他们演示3D能力的营销效能似乎领先苹果。”

微软此次的升级，特别是以游戏玩家为目标，这些玩家期待新的VR(虚拟实境/虚拟现实)新设备；而自从精灵宝可梦GO爆红之后，玩家们更是热衷于扩增实境(AR)游戏。

微软表示，包括惠普、联想、戴尔及其他公司在内的业务伙伴，将会推出使用Windows 10的VR装置，价格从299美元起跳。(完)