微软将在德国设立数据中心 解决欧洲企业数据安全担忧

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月11日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)计划与德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)携手，在德国开设数据中心，为不希望数据被美国监控的欧洲企业提供云存储服务。
微软周三称，该服务将从2016年下半年开始提供，面向欧盟28个国家及欧洲自由贸易联会四个成员国。
这项业务主要面向金融和医疗等行业的企业。这些企业担心自己的数据安全，之前曾供职于美国国家安全局一家承包商的斯诺登(Edward Snowden)让美国的全面监控活动曝光。
“这显然是微软采取的主动举措，目的是解决斯诺登事件后欧洲企业客户不断加重的担忧，”FBR & Co分析师Daniel Ives称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。