微软将在德国设立数据中心 解决欧洲企业数据安全担忧

路透11月11日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)计划与德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)携手，在德国开设数据中心，为不希望数据被美国监控的欧洲企业提供云存储服务。

微软周三称，该服务将从2016年下半年开始提供，面向欧盟28个国家及欧洲自由贸易联会四个成员国。

这项业务主要面向金融和医疗等行业的企业。这些企业担心自己的数据安全，之前曾供职于美国国家安全局一家承包商的斯诺登(Edward Snowden)让美国的全面监控活动曝光。

“这显然是微软采取的主动举措，目的是解决斯诺登事件后欧洲企业客户不断加重的担忧，”FBR & Co分析师Daniel Ives称。(完)